KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर, शाहरूख खान को दी धमकी…AAP ने शेख हसीना से मोदी का जोड़ दिया ‘रिश्ता’

Devkinandan thakur: बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की हत्या को लेकर भारत के लोगों में कितना गुस्सा है ये कुछ दिन पहले दिल्ली में देखने को मिला था। लोगों ने प्रदर्शन किया था और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इतना ही नहीं बांग्लादेश में लगी नफरत की आग की लपटें अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक पहुंच गई हैं। दरअसल, शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा है। जिसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान कोे चेतावनी दी है। अब उनकी चेतावनी की वीडियो शेयर करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज केंद्र सरकार पर तंज कसा है।
दरअसल, आप नेता ने एक्स पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का चेतावनी भरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "शाहरुख खान की IPL टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के होने से बाबा बहुत नाराज हैं।" इसके बाद सवाल उठाते हुए कहा- "लेकिन बाबा PM मोदी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते, जिन्होंने बांग्लादेश की पूर्व PM “शेख हसीना” को सालों तक पनाह दी है।" सौरभ ने आगे लिखा- “जब हम बांग्लादेश पर भारत में घुसपैठ भेजने का आरोप लगाते हैं, तो हम 2009 से 2024 तक उनके PM की मेजबानी क्यों करते हैं?”
आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के शामिल होने की खबर आने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान और KKR टीम को खुली चेतावनी दे दी। दरअसल, इस कथा में देवकीनंदन ने कड़े और साफ शब्दों में कहा कि "अगर किसी को हिंदुओं से प्रेम है, भारत से लगाव है और मासूम बच्ची के साथ हुई घटना का दुख सच में महसूस होता है, तो केकेआर को उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने तेज आवाज में अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उस खिलाड़ी को तुरंत हटाया जाए। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा, तो हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश को वापस भेजने के लिए। मिस्टर केकेआर भूलना मत तुम्हें हिंदुस्तानियों ने हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, वो जीरो भी बना सकता है। 9.20 करोड़ में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा- वो पैसा कहां जाएगा, उसका प्रयोग क्या होगा, तमाम हिंदू मारे जाएंगे।"
बीते हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या का हवाला देते हुए उसकी निंदा की थी और बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, रविवार को बांग्लादेश ने भारत के इस बयान को खारिज करते हुए इसे ‘टारगेटेड बयान’ बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की टिप्पणियां वहां की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शातीं, साथ ही यह भी दावा किया गया कि जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया गया था, वह एक सूचीबद्ध अपराधी था।
