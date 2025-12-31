KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर, शाहरूख खान को दी धमकी…AAP ने शेख हसीना से मोदी का जोड़ दिया ‘रिश्ता’

आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के शामिल होने की खबर आने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान और KKR टीम को खुली चेतावनी दे दी। दरअसल, इस कथा में देवकीनंदन ने कड़े और साफ शब्दों में कहा कि "अगर किसी को हिंदुओं से प्रेम है, भारत से लगाव है और मासूम बच्ची के साथ हुई घटना का दुख सच में महसूस होता है, तो केकेआर को उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने तेज आवाज में अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उस खिलाड़ी को तुरंत हटाया जाए। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा, तो हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश को वापस भेजने के लिए। मिस्टर केकेआर भूलना मत तुम्हें हिंदुस्तानियों ने हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, वो जीरो भी बना सकता है। 9.20 करोड़ में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा- वो पैसा कहां जाएगा, उसका प्रयोग क्या होगा, तमाम हिंदू मारे जाएंगे।"