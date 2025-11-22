Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दोस्त की विधवा का आठ साल तक यौन शोषण, शादी का दबाव बनाया तो मिली गंभीर धमकी

Crime: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक विधवा महिला ने अपने पति के दोस्त पर पिछले आठ साल से लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 22, 2025

Friend widow sexually exploited marry pressured threatened to kill accused arrested in Delhi Crime

दिल्ली में विधवा महिला का आठ साल तक यौन शोषण। (प्रतीकात्मक फोटो)

Crime: दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले ने जहां दोस्ती को कलंकित कर दिया, वहीं एक विधवा महिला के भरोसे और सम्मान की भी धज्जियां उड़ा दीं। पुलिस ने विधवा की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, विधवा महिला ने अपने पति के दोस्त पर पिछले आठ साल से लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया था। इसके चलते वह यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देती रही, लेकिन जब बात शादी की आई तो आरोपी मुकर गया।

नौ साल पहले पति की मौत के बाद बढ़ी नजदीकी

घटना दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की है, जहां साल 2016 में बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हो गई थी। बकौल महिला, पति की मौत के बाद उनका दोस्त कभी कभार उनके घर आकर परिवार का हाल-चाल लेने लगा। इस दौरान उसने उसे शादी का ऑफर दिया। पति की मौत से टूटी विधवा महिला नई जिंदगी शुरू करने के चक्कर में आरोपी के झांसे में आ गई। इसके बाद साल 2017 से दोनों के बीच अक्सर शारीरिक संबंध बनने लगे। लगभग आठ साल से यह क्रम लगातार चल रहा था।

परिजनों ने आपत्तिजनक हाल में पकड़ा तो मचा बवाल

पुलिस सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों आरोपी महिला से मिलने उसके घर पहुंचा। उस दौरान घर में महिला के सास-ससुर और अन्य परिवारीजन मौजूद थे। दोपहर में जब सब लोग खा-पीकर अपने-अपने कमरों में चले गए तो महिला भी अपने पति के दोस्त के साथ कमरे में चली गई। इसके थोड़ी देर बाद ही महिला का ससुर किसी काम से नीचे वाले फ्लोर पर आया तो कमरे के अंदर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अपनी विधवा बहू को बेटे के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हाल में देखकर ससुर के होश उड़ गए।

शादी की बात पर मुकरा युवक

इसके बाद ससुर ने अन्य परिजनों को बुलाकर मामले को वहीं निपटाने के लिए पंचायत की। इस पंचायत में परिजनों ने आरोपी पर विधवा बहू से शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने विधवा महिला से शादी नहीं करने की बात कही। इसके साथ ही कहीं भी इस मामले की शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद महिला थाने पहुंची और पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी। पुलिस ने आरोपी को करोल बाग से गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र के अधिकारी को बचा रही राजस्‍थान पुलिस? सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को दिया कड़ा आदेश
नई दिल्ली
Supreme Court ordered Rajasthan DGP constitute SIT On woman complaint

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

22 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दोस्त की विधवा का आठ साल तक यौन शोषण, शादी का दबाव बनाया तो मिली गंभीर धमकी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र के अधिकारी को बचा रही राजस्‍थान पुलिस? सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को दिया कड़ा आदेश

Supreme Court ordered Rajasthan DGP constitute SIT On woman complaint
नई दिल्ली

दिल्ली एम्स में वजीफे के हकदार नहीं होंगे ये डॉक्टर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Delhi High Court decision AIIMS pay stipend Indian junior resident doctors not foreign PG students
नई दिल्ली

रिश्तेदारी में गए थे पति-पत्नी, किराएदार ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, सजा मिली तो रो पड़ा आरोपी

special court Man sentenced rigorous imprisonment for minor girl Rape in Gurugram Crime
नई दिल्ली

Delhi Blast की जांच में नए खुलासे, 5 लाख में खरीदी गई थी AK-47 राइफल, कई जगहों पर एकसाथ होने वाला था हमला

delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow
राष्ट्रीय

Xiaomi India के पूर्व चीफ ने प्रदूषण के कारण छोड़ा दिल्ली, बोले- मुझे मजबूरन पहले…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.