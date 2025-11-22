दोस्त की विधवा का आठ साल तक यौन शोषण, शादी का दबाव बनाया तो मिली गंभीर धमकी

दिल्ली में विधवा महिला का आठ साल तक यौन शोषण। (प्रतीकात्मक फोटो)
Crime: दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले ने जहां दोस्ती को कलंकित कर दिया, वहीं एक विधवा महिला के भरोसे और सम्मान की भी धज्जियां उड़ा दीं। पुलिस ने विधवा की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, विधवा महिला ने अपने पति के दोस्त पर पिछले आठ साल से लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया था। इसके चलते वह यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देती रही, लेकिन जब बात शादी की आई तो आरोपी मुकर गया।
घटना दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की है, जहां साल 2016 में बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हो गई थी। बकौल महिला, पति की मौत के बाद उनका दोस्त कभी कभार उनके घर आकर परिवार का हाल-चाल लेने लगा। इस दौरान उसने उसे शादी का ऑफर दिया। पति की मौत से टूटी विधवा महिला नई जिंदगी शुरू करने के चक्कर में आरोपी के झांसे में आ गई। इसके बाद साल 2017 से दोनों के बीच अक्सर शारीरिक संबंध बनने लगे। लगभग आठ साल से यह क्रम लगातार चल रहा था।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों आरोपी महिला से मिलने उसके घर पहुंचा। उस दौरान घर में महिला के सास-ससुर और अन्य परिवारीजन मौजूद थे। दोपहर में जब सब लोग खा-पीकर अपने-अपने कमरों में चले गए तो महिला भी अपने पति के दोस्त के साथ कमरे में चली गई। इसके थोड़ी देर बाद ही महिला का ससुर किसी काम से नीचे वाले फ्लोर पर आया तो कमरे के अंदर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अपनी विधवा बहू को बेटे के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हाल में देखकर ससुर के होश उड़ गए।
इसके बाद ससुर ने अन्य परिजनों को बुलाकर मामले को वहीं निपटाने के लिए पंचायत की। इस पंचायत में परिजनों ने आरोपी पर विधवा बहू से शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने विधवा महिला से शादी नहीं करने की बात कही। इसके साथ ही कहीं भी इस मामले की शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद महिला थाने पहुंची और पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी। पुलिस ने आरोपी को करोल बाग से गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग