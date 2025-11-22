दोस्त की विधवा का आठ साल तक यौन शोषण, शादी का दबाव बनाया तो मिली गंभीर धमकी

इसके बाद ससुर ने अन्य परिजनों को बुलाकर मामले को वहीं निपटाने के लिए पंचायत की। इस पंचायत में परिजनों ने आरोपी पर विधवा बहू से शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने विधवा महिला से शादी नहीं करने की बात कही। इसके साथ ही कहीं भी इस मामले की शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद महिला थाने पहुंची और पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी। पुलिस ने आरोपी को करोल बाग से गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।