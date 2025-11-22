Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में राजस्‍थान के डीजीपी को कड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम आदेश में कहा गया है कि डीजीपी स्वयं एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर मामले की जांच कराएं और इसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। इस एसआईटी जांच की जिम्मेदारी राजस्‍थान के डीजीपी की होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस अहसानुद्दीन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एक महिला शिकायतकर्ता के मामले पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने साल 2017 में राजस्‍थान हाईकोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। इसमें महाराष्ट्र का एक पुलिस अधिकारी उसका सहयोग कर रहा है। महिला ने इस मामले में हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी।