दिल्ली में GRAP-4 हटाया गया: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी? जानें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप-4 के तहत लागू सभी कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कक्षा-6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए नियमित रूप से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अब छात्रों और अभिभावकों को रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच बदलाव नहीं करना पड़ेगा।