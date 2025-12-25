25 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

दिल्ली में GRAP-4 हटाया गया: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी? जानें

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) डॉ रीता शर्मा ने सभी स्कूल प्रमुखों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया हैं।

2 min read
नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Dec 25, 2025

delhi schools reopening,grap 4 lifted,hybrid learning ended,

दिल्ली में कक्षा-6 से 9 और 11 की कक्षाएं होगी ऑफलाइन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप-4 के तहत लागू सभी कड़े प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कक्षा-6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए नियमित रूप से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अब छात्रों और अभिभावकों को रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच बदलाव नहीं करना पड़ेगा।

शिक्षा निदेशालय ने आदेश किया जारी

इसको लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें DOE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। 

इन छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी संचालित

दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई पूरी तरह ऑफलाइन होगी। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड जारी रहेगा, यानी जहां संभव हो वहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रहेंगे। वहीं, कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं पहले की तरह पूरी तरह ऑफलाइन ही चलती रहेंगी। 

तुरंत पालन करने के दिए गए निर्देश

बता दें कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) डॉ. रीता शर्मा ने सभी स्कूल प्रमुखों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया हैं। इसके अलावा स्कूलों को अभिभावकों को बिना देरी सूचना देने और व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने को कहा गया है।

निगरानी के दिए निर्देश

वहीं जिला और जोनल शिक्षा अधिकारियों को भी स्कूलों में आदेशों के सही पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि वह हवा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखेगा, खासकर सर्दियों के मौसम में, जब हालात तेजी से बदल सकते हैं।

हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके बाद GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अनुकूल मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में “काफी सुधार” दर्ज किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में आ गया है।

Published on:

25 Dec 2025 09:18 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में GRAP-4 हटाया गया: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी? जानें

