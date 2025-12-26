क्या है कैथेड्रल चर्च का इतिहास? जहां क्रिसमस पर पहुंचे PM मोदी

आपको चर्च परिसर में हरा-भरा लॉन मिलता है। यहां दर्जनों पेड़ लगे हैं, जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। इन्होंने नई दिल्ली का विकास होते देखा है। इसके आगे-पीछे बगीचा है। वहां पर फूलों की क्यारियां हैं। इसकी एंट्री पश्चिम दिशा से और निकासी पूर्वी दिशा की ओर है। इसके ठीक आगे राष्ट्रपति भवन है। आप इधर आकर महसूस करते हैं कि मानों आप किसी अलग संसार में ही पहुंच गए हों। इस चर्च में बड़ी संख्या में राजधानी में रहने वाले विदेशी नागरिक और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के नागरिकों को भी देख सकते हैं। कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर है, जो इतिहास, वास्तुकला और सद्भावना का प्रतीक है। यहां की शांति और सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है।