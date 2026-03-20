राज्यसभा में 32% सांसदों पर आपराधिक केस, 14% अरबपति, ADR Report के मुताबिक ये सबसे अमीर सांसद

ADR Report 2026: राज्यसभा सांसदों की बैकग्राउंड को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। Association for Democratic Reforms (ADR) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च सदन के करीब एक-तिहाई सांसदों ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। यह रिपोर्ट राज्यसभा के 233 में से 229 सांसदों के शपथपत्रों के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें हाल ही में चुने गए 37 सदस्य भी शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि कुल 229 सांसदों में से 73 यानी लगभग 32 प्रतिशत सांसदों पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 36 सांसद (करीब 16 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में केस चल रहे हैं। यह स्थिति राजनीति में अपराध के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करती है।