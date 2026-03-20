प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: 20, 21 और 22 मार्च तक भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में होगी बर्फबारी…



गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। जैसलमेर में बारिश के दौरान करंट की चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं राजधानी दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बर्फबारी व बारिश दर्ज की गई। गुजरात के द्वारका, मेहसाणा आदि स्थानों पर बारिश हुई। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से कुछ राज्यों के अलग-अलग स्थानों पर रबी व सब्जियों की फसलों तथा आंधी से फलों के बगीचों को नुकसान होने के समाचार मिले हैं।