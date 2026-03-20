20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: 20, 21 और 22 मार्च तक भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में होगी बर्फबारी…

पश्चिमी विक्षोभ के असर से देशभर में मौसम बदला, कई राज्यों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। तापमान में 6–9 डिग्री गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक कई राज्यों में बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 20, 2026

Today Weather

Today Weather(AI Image-ChatGpt)

देश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने कई राज्यों के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। बीते दो दिन से गरज-चमक व तूफानी हवाओं के साथ मौसम की धूम मची है। हिमालयी रेंज में भारी बर्फबारी होने के साथ ही उत्तर-पश्चिम, मध्य, दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश व ओलावृष्टि ने तर कर दिया। उत्तराखंड के केदारनाथ और गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के कारण देशभर के राज्यों के तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च तक कई राज्यों में बारिश व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा।

कई जिलों में बारिश का दौर जारी


गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। जैसलमेर में बारिश के दौरान करंट की चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं राजधानी दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बर्फबारी व बारिश दर्ज की गई। गुजरात के द्वारका, मेहसाणा आदि स्थानों पर बारिश हुई। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से कुछ राज्यों के अलग-अलग स्थानों पर रबी व सब्जियों की फसलों तथा आंधी से फलों के बगीचों को नुकसान होने के समाचार मिले हैं।

पश्चिम बंगाल में 21 इंच बारिश


गुरुवार को बीते 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 21 इंच, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 7 से 11 इंच तक अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई।

दो दिन इन राज्यों में अलर्ट


आइएमडी के अनुसार 20 मार्च को राजधानी दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट के साथ बारिश और ओलावृष्टि तथा हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना है। 21 मार्च को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, पूर्वोत्तर व दक्षिण राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाओं का मौसम रहेगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी का अलर्ट है। नॉर्थ-ईस्ट में भी तेज बारिश की आशंका है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 06:01 am

Hindi News / National News / प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: 20, 21 और 22 मार्च तक भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में होगी बर्फबारी…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

“बूथ से बैलेट तक”, कार्यकर्ता-आधारित रणनीति, एंटी-इन्कम्बैंसी और वोट स्विंग के भरोसे बंगाल फतह की तैयारी में भाजपा

PM MODI, AMIT SHAH
राष्ट्रीय

राज्यसभा में 32% सांसदों पर आपराधिक केस, 14% अरबपति, ADR Report के मुताबिक ये सबसे अमीर सांसद

ADR Report 2026
राष्ट्रीय

कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति, टेम्परेरी एंट्री में 43% कटौती, पीआर लक्ष्य स्थिर

Canada New Immigration Policy
राष्ट्रीय

‘भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल…’, विधानसभा चुनाव को लेकर इस नेता ने कर दी भविष्यवाणी

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

‘भारत को महंगा पड़ेगा…’, ईरान को लेकर राज ठाकरे ने ये क्या कह दिया

RAJ THAKRE
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.