कौन है विक्रम दोराईस्वामी? ब्रिटेन-अमेरिका के बाद चीन में मिली बड़ी अहम जिम्मेदारी

Vikram Doraiswami: भारत की कूटनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा राजनयिक, जिसने पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की और फिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, अब चीन जैसे संवेदनशील पड़ोसी देश में भारत की कमान संभालने जा रहा है। दरअसल, भारत ने सीनियर डिप्लोमैट विक्रम दोराईस्वामी को चीन में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब एलएसी पर लंबे समय तक चले तनाव के बाद भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिशें जारी हैं। दोराईस्वामी अभी ब्रिटन में भारत के हाई कमिश्नर हैं