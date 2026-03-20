US Iran War: ईरान युद्ध के लिए पेंटागन की 18 लाख करोड़ की मांग, अमेरिकी संसद में भारी हंगामे के आसार

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से इस आंकड़े के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन सैन्य जरूरतों पर जोर दिया। हेगसेथ ने कहा, 'दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है।' उन्होंने आगे कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के पास वापस जा रहा है कि सेना को उचित रूप से वित्त पोषित किया जाए। यह मांग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $39 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। सांसदों को पहले से ही एक नए खर्च प्रस्ताव की उम्मीद थी, लेकिन $200 बिलियन की राशि ने कई लोगों को चौंका दिया है। विशेष रूप से तब, जब कांग्रेस ने अभी तक इस युद्ध को औपचारिक रूप से अधिकृत नहीं किया है।