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US Iran War: ईरान युद्ध के लिए पेंटागन की 18 लाख करोड़ की मांग, अमेरिकी संसद में भारी हंगामे के आसार

Pentagon ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के लिए $200 बिलियन की भारी-भरकम अतिरिक्त राशि की मांग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच इस बजट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जानिए इस ऐतिहासिक सैन्य खर्च और इसके राजनीतिक असर की पूरी रिपोर्ट।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Mar 20, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo - IANS)

Pentagon Want $200 billion funding: पेंटागन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष के लिए $200 बिलियन (18 लाख करोड़ रुपए ) की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। यह एक ऐसी भारी-भरकम राशि है जिस पर अमेरिकी कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में तीखी बहस होना तय माना जा रहा है। रक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव व्हाइट हाउस को भेज दिया है, जिसकी पुष्टि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर की है।

रक्षा मंत्री का कड़ा रुख और बजटीय चुनौतियां

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से इस आंकड़े के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन सैन्य जरूरतों पर जोर दिया। हेगसेथ ने कहा, 'दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है।' उन्होंने आगे कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के पास वापस जा रहा है कि सेना को उचित रूप से वित्त पोषित किया जाए। यह मांग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $39 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। सांसदों को पहले से ही एक नए खर्च प्रस्ताव की उम्मीद थी, लेकिन $200 बिलियन की राशि ने कई लोगों को चौंका दिया है। विशेष रूप से तब, जब कांग्रेस ने अभी तक इस युद्ध को औपचारिक रूप से अधिकृत नहीं किया है।

व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन

ओवल ऑफिस से बयान देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आपातकालीन खर्च देश की सैन्य शक्ति को शीर्ष स्थिति में बनाए रखने के लिए एक बहुत छोटी कीमत है। हालांकि सदन और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है, लेकिन पार्टी के भीतर मौजूद वित्तीय रूढ़िवादी इतने बड़े खर्च को लेकर हिचकिचा रहे हैं।

हाउस सब-कमिटी के रिपब्लिकन चेयरमैन केन कैलवर्ट ने इस मांग का बचाव करते हुए कहा कि वे पहले से ही गोला-बारूद की कमी को पूरा करने के लिए एक पूरक व्यय विधेयक की वकालत कर रहे थे। कैलवर्ट के अनुसार, 'यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे पूरा करना महत्वपूर्ण है।' हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी वैश्विक स्थिति को 'खतरनाक समय' बताते हुए रक्षा के पर्याप्त वित्तपोषण का समर्थन किया है।

डेमोक्रेट्स की कड़ी आपत्ति, 'ब्लैंक चेक' पर रोक

दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हाउस सब-कमिटी की रैंकिंग सदस्य बेट्टी मैक्कलम ने स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रपति को 'ब्लैंक चेक' (कोरा चेक) नहीं देंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले कर कटौती बिल के माध्यम से पेंटागन को दिए गए $150 बिलियन का हिसाब अभी तक नहीं मिला है।

हाउस एप्रोप्रिएशन्स कमेटी की रैंकिंग सदस्य रोजा डेलारो ने $200 बिलियन की कीमत को 'अपमानजनक' करार दिया। डेमोक्रेट्स का तर्क है कि इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और अन्य घरेलू प्राथमिकताओं के लिए किया जाना चाहिए।

आगे की राह: द्विपक्षीय समझौते की जरूरत

पेंटागन का वार्षिक बजट पहले से ही $800 बिलियन से अधिक है। ऐसे में अतिरिक्त $200 बिलियन की मंजूरी के लिए रिपब्लिकन नेताओं को या तो अपनी पार्टी को एकजुट करना होगा या डेमोक्रेट्स के साथ समझौता करना होगा। हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टीव स्कैलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस के साथ सटीक राशि पर लंबी बातचीत होगी।

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Updated on:

20 Mar 2026 07:10 am

Published on:

20 Mar 2026 07:06 am

Hindi News / World / US Iran War: ईरान युद्ध के लिए पेंटागन की 18 लाख करोड़ की मांग, अमेरिकी संसद में भारी हंगामे के आसार

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