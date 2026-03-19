Middle-East जंग की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची, ईरान ने सभी नुकसानों के लिए UAE से मांगा मुआवजा

US Israel Iran War: ईरान के संयुक्त राष्ट्र (UN) दूत, अमीर सईद इरावानी ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि अमेरिका को हमलों के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के लिए UAE अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने UAE से सभी नुकसानों के लिए पूर्ण मुआवजे की मांग की है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच बीच ईरानी सशस्त्र बल क्षेत्रीय प्रतिरोध समूहों (Regional resistance groups) के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाते हुए जवाबी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं।