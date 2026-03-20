कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार कुलिश जी को याद करने का अवसरः नरेंद्र मोदी

राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर कर्पूर चन्द्र कुलिश जी ने वर्ष 1956 में सीमित संसाधनों के साथ राजस्थान पत्रिका की स्थापना की थी। उनका मानना था कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और सत्य को निर्भीक तरीके से सामने रखना है। यही कारण है कि राजस्थान पत्रिका ने वर्षों तक पाठक सर्वोपरि की भावना के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता दी और समाज में सकारात्मक संवाद की परंपरा को मजबूत किया।