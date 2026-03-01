LPG गैस के बाद भारत में पेट्रोल-डीजल की सबसे बड़ी टेंशन दूर! रूस से आ गया टैंकर

जहाजरानी मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि न्यू मंगलौर बंदरगाह ने 14 मार्च से 31 मार्च तक कच्चे तेल और LPG के लिए कार्गो से जुड़े शुल्क माफ कर दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ की कोई रिपोर्ट नहीं है।