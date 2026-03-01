हाथ में मछली पकड़ कर, जय श्रीराम के नारे लगाए…नवरात्रि में इस तरह क्यों घूम रहे BJP नेता?

पश्चमि बंगाल में बीजेपी नेताओं के चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। यूजर्स का कहना है कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के समय में मां दुर्गा की उपासना होती है। इस मौके पर बीजेपी नेता हाथ में मछली लेकर घूम रहे हैं, यह उचित नहीं है। बीजेपी के लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन उनका चुनाव प्रचार करने का यह कारनामा बेहद शर्मनाक है। प्रचार कर रहे नेता जय श्रीराम के नारे भी लगा रहे हैं। ये लोग धर्म का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से हो गई है।