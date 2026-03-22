बेटी पैदा होने पर पिता का खौफनाक कदम, मासूम को दूध में मिलाकर जहर पिलाया, फिर…

पुलिस के मुताबिक, बेटी पैदा होने के बाद आरोपी भीमराय चिप्पडी की पत्नी शीला अपने मायके चली गई थी। शीला मायके में बच्ची के साथ रह रही थी। इसी बीच भीमराय 17 मार्च को पत्नी और बेटी से मिलने के लिए ससुराल गया। जब आरोपी ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी शीला बच्ची के साथ सो रही थी। आरोपी ने अच्छा मौका देखकर बच्ची की दूध की बोतल में जहरीला पदार्थ मिला दिया। जहरीला दूध पीते ही बच्ची जोर-जोर से रोने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बच्ची की आवाज से आरोपी की पत्नी शीला की नींद खुल गई। इसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी फरार हो गया।