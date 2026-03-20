कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति, टेम्परेरी एंट्री में 43% कटौती, पीआर लक्ष्य स्थिर



पीआर लक्ष्यों में भी बदलाव किया गया है। 2025 के 5 लाख के लक्ष्य को घटाकर स्थिर किया गया है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार इसे 3.5 लाख से 4.2 लाख के बीच लचीला रखा जाएगा। नागरिकता प्रक्रिया को भी सरल बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट को डिफॉल्ट बनाया जा रहा है और 80% आवेदनों को 12 महीनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में पीएचडी और मास्टर्स छात्रों को कुछ राहत दी गई है। साथ ही, लगभग 1.15 लाख संरक्षित व्यक्तियों के पीआर आवेदन दो वर्षों में निपटाने की योजना है। इसके अलावा, पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे विदेश में रह रहे कनाडाई नागरिकों को अधिक सुविधा मिल सकेगी।