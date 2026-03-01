LPG Crisis पर बोली सरकार- पहले की तरह हो रही सिलेंडर की डिलीवरी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास खत्म नहीं हुई है गैस

मंत्रालय ने ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। करीब 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और 25 क्षेत्रों में जिला-स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटियां सक्रिय हैं। कई राज्यों में छापेमारी, एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई हैं। सुजाता शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और ऑनलाइन बुकिंग करें। उन्होंने कहा, 'पैनिक बुकिंग कम हुई है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कतारें अभी भी दिख रही हैं। कृपया गैस एजेंसी पर अनावश्यक न जाएं।