असम BJP में बगावत: टिकट कटते ही विधायक का इस्तीफा, चुनाव से पहले CM हिमंत की बढ़ी टेंशन

BJP ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें राज्य भर की 88 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची में BJP के कई प्रमुख नेता शामिल हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हैं। वे जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे; यह वही विधानसभा सीट है जिसका वे वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसे BJP का गढ़ माना जाता है। वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पटवारी को तिहू से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राज्य की वित्त मंत्री अजंता नेओग अपनी पुरानी सीट गोलाघाट से ही चुनाव लड़ेंगी।