असम BJP में बगावत: टिकट कटते ही विधायक का इस्तीफा, चुनाव से पहले CM हिमंत की बढ़ी टेंशन

बीजेपी के विधायक निहार रंजन दास
Assam Assembly Elections 2026: असम विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीति पारा चढ़ता रहा है। चुनाव के लिए राजनीति दल अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। टिकट कट जाने के कारण विधायक पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निहार रंजन दास ने गुरुवार से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बार पार्टी ने उनको बराक घाटी की ढोलाई विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया है।
असम BJP के अध्यक्ष दिलीप सैकिया को लिखे अपने इस्तीफे में दास ने कहा कि उन्होंने ढोलाई विधानसभा सीट के विधायक के तौर पर पार्टी की ईमानदारी और पूरी लगन से सेवा की है और बहुत कम समय में लोगों के बीच पार्टी की छवि को मजबूत करने के लिए काम किया है।
हालांकि, दास ने इस बात पर निराशा जताई कि उनके योगदान को पहचाना नहीं गया और उन्हें आने वाले राज्य चुनावों के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा कि इसलिए मैं BJP की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया कि वे उनका इस्तीफा स्वीकार करें और उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करें।
यह घटनाक्रम BJP द्वारा ढोलाई विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक निहार रंजन दास की जगह अमिया कांति दास को अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के कुछ ही समय बाद सामने आया है। ऐसा लगता है कि इस फैसले से स्थानीय पार्टी इकाई में असंतोष फैल गया है, जिसके चलते दास ने घोषणा के तुरंत बाद ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया।
दक्षिणी असम की बराक घाटी में स्थित ढोलाई, एक आरक्षित सीट है और इस क्षेत्र में BJP के लिए इसे एक अहम सीट माना जाता रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टिकटों का बंटवारा उम्मीदवारों में फेरबदल करने और पार्टी की चुनावी संभावनाओं को मजबूत बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था।
BJP ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें राज्य भर की 88 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची में BJP के कई प्रमुख नेता शामिल हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हैं। वे जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे; यह वही विधानसभा सीट है जिसका वे वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसे BJP का गढ़ माना जाता है। वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पटवारी को तिहू से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राज्य की वित्त मंत्री अजंता नेओग अपनी पुरानी सीट गोलाघाट से ही चुनाव लड़ेंगी।
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