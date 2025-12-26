‘डांस प्रैक्टिस के दौरान कपड़े उतरवाए’, 12वीं की छात्रा से टीचर ने की घिनौनी हरकत…ऐसे चंगुल में फंसी थी नाबालिग

Dance teacher rape student: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक डांस टीचर की गंदी करतूत सामने आई है। आरोप है कि 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को डांस सिखाने के बहाने कलयुगी टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। प्रैक्टिस के दौरान छात्रा से कपड़े उतारने के लिए कहता और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। एक दिन उसे धोखे से होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद छात्रा परेशान और गुमसुम रहती थी। छात्रा को शांत देख परिजन को कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई तो उन्होंने कारण जानने की कोशिश की। छात्रा ने रोते हुए सारी कहानी अपनी मां को बताई, जिसे सुनकर वह हैरान हो गईं। छात्रा की फौरन थाने पहुंची और आरोपी टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराई।



आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के लिंक रोड थाना क्षेत्र का है, यहां एक कॉलोनी में 17 साल की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती है। छात्रा एक महीने पहले डांस सीखने के लिए इलाके में ही एक एकेडमी ज्वाइन की थी। जहां छात्रा को दिल्ली के विवेक विहार का रहने वाला डांस टीचर मिला। पीड़ित छात्रा की मां के अनुसार, डांस सिखाने के दौरान टीचर उसके शरीर पर गलत तरीके से हाथ लगाता था, कपड़ा उतरवा देता था और प्राइवेट पार्ट को टच करता था। जब क्लास की सभी लड़कियां घर चली जाती थी तो टीचर उसे अकेले रोक कर अपने कमरे में ले जाता था। छात्रा ने अपनी मां से बताया कि डांस टीचर की हरकतों से परेशान थी। इसी दौरान 20 दिसंबर को जब छात्रा डांस क्लास गई तो उस दिन टीचर ने उसके साथ जबरदस्ती की। छात्रा के अनुसार, टीचर होटल जाने के लिए दबाव बनाने लगा, जब वह मना करती तो उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देता था। एक दिन वह जबरन होटल ले गया, जहां पहले से उसने कमरा बुक किया था। होटल में न्यूड होकर उसने छात्रा के साथ गंदा काम किया।