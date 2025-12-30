हिंदुओं को बजरंग दल, ये दल, वो दल छोड़कर ISIS जैसा संगठन…फिर से भड़काऊ बयान दिए यति नरसिंहानंद

आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद की छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव के साथ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश में दीपू दास और अन्य हिंदुओं की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा हिंदुओं के साथ 1400 सालों से हो रहा है। इस दौरान नरसिंहानंद ने कहा कि इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर में लाखों हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ये घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि इन वीडियो को देखकर पूरा हिंदू समाज मानसिक रूप से आहत और अवसाद में है, क्योंकि लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोग केवल घटनाओं को देख और समझ पा रहे हैं कि जो आज दूसरों के साथ हो रहा है, वही कल उनके साथ भी हो सकता है।