नई दिल्ली

हिंदुओं को बजरंग दल, ये दल, वो दल छोड़कर ISIS जैसा संगठन…फिर से भड़काऊ बयान दिए यति नरसिंहानंद

Yati Narsinghanand Saraswati: डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने हिंदू दल की ओर से तलवार वितरण का समर्थन किया और कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की, जिसको लेकर विरोध और आलोचना तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 30, 2025

Yati Narsinghanand Saraswati says Hindus make ISIS organization

Yati Narsinghanand Saraswati: अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल, उन्होंने हिंदू दल की तरफ से तलवार बांटे जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही हिंदुओं को भड़काते हुए कहा है कि इनको भी एक आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए, अब आत्मघाती दस्ता बनाने की जरूरत है।

आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद की छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव के साथ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश में दीपू दास और अन्य हिंदुओं की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा हिंदुओं के साथ 1400 सालों से हो रहा है। इस दौरान नरसिंहानंद ने कहा कि इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर में लाखों हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ये घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि इन वीडियो को देखकर पूरा हिंदू समाज मानसिक रूप से आहत और अवसाद में है, क्योंकि लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोग केवल घटनाओं को देख और समझ पा रहे हैं कि जो आज दूसरों के साथ हो रहा है, वही कल उनके साथ भी हो सकता है।

खुलेआम तलवार बांटे जाने का किया समर्थन

सोमवार को गाजियाबाद में हिंदू दल की तरफ से खुलेआम हिंदुओं के तलवारें बांटी गई थी, जिसका समर्थन करते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि ये जो तलवारें बांटी गई हैं वो कोई अपराध करने के लिए नहीं बांटी गई है, बल्कि इसलिए बांटी गई है कि अगर कोई बांग्लादेश जैसी घटना होती है हिंदू कम से कम अपनी रक्षा कर सके। हथियार बांटने को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर बांटना ही था तो ऐसा हथियार बांटना चाहिए था जिससे वह अपनी रक्षा कर लेते। उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसे हथियार होने चाहिए जो आतंकियों के हथियार से अच्छा हो।  

पिंकी चौधरी को अपना शिष्य और शेर बताया

यति नरसिंहानंद ने वीडियो में आगे कहा कि पिंकी चौधरी मेरा शिष्य है और वह एक शेर है, अब केवल तलवारों से कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुओं को एक आत्मघाती दस्ता बनाने की जरूरत है। वहीं, इस दौरान यति नरसिंहानंद ने अपनी जान का खतरा भी बताया। उन्होंने कहा कि एक सरिया चोर शादाब उनकी हत्या करना चाहता है।  उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह का साथ और पुलिस अधिकारियों का संरक्षण है।

ISIS जैसा संगठन बनाओ, तभी बचोगे

हिंदुओं को भड़काते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि मैं पुलिस की सुरक्षा पर निर्भर हूं, जब आएगा मुझे मार ही देगा। लेकिन सारे हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह ना मरें, इसके लिए हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हिंदुओं को अब बजरंगदल-फजरंगदल, ये दल, वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाना चाहिए जैसा आईएसआईएस है, कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएसआईएस जैसी होनी चाहिए अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करे तभी हिंदू बच सकेगा।'

Updated on:

30 Dec 2025 06:44 pm

Published on:

30 Dec 2025 06:43 pm

