चालक बिना QR कोड के निकले तो खैर नहीं, न्यू ईयर से NCR के इस शहर में नया नियम लागू

नए नियम को लेकर डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर ई-रिक्शा को अब एक यूनिक क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। इस क्यूआर कोड में चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण और परमिट जैसी पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही चालक और वाहन की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जिससे पहचान और निगरानी करना आसान हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी ई-रिक्शा चालक 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर अपना क्यूआर कोड मुफ्त प्राप्त कर लें।