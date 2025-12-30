मूंगफली बेचते-बेचते ‘सिगरेट वाला बाबा’ बन गया युवक, धुआं फूंककर रोगी ठीक करने के दावे पर उमड़ने लगी भीड़

आपको बता दें कि यह बाबा बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र के दोघट कस्बे में अपना छोटा-सा दरबार लगाता है। यह लोगों के बीच ‘सिगरेट वाले बाबा’ के नाम से फेमस हो रहा है। यह बाबा अपने भक्तों के सामने सिगरेट का कश लगाता है और धुआं उनके मुंह पर फूंकने के बाद संकट दूर करने का दावा करता है। अब इसे अनोखी परंपरा कहा जाए या बाबा का ढोंग, लेकिन इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग उसके दरबार में आ रहे हैं। बाबा के पास आने वाले लोग भी मानते हैं कि उसके सिगरेट के धुएं से उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वहीं जब बाबा के बारे में जानकारी निकाली गई, तो पता चला कि सिगरेट वाले बाबा किसी भी पुरानी परंपरा से नहीं जुड़े हैं और न ही तपस्या करके कोई सिद्धि प्राप्त की है।