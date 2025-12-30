30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मूंगफली बेचते-बेचते ‘सिगरेट वाला बाबा’ बन गया युवक, धुआं फूंककर रोगी ठीक करने के दावे पर उमड़ने लगी भीड़

Baghpat News: पहाड़ों पर मूंगफली बेचते-बेचते एक युवक अचानक बाबा बन गया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह बाबा पहले सिगरेट पीता है, फिर उसके धुएं से भक्तों का इलाज करता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 30, 2025

Cigarette baba uses smoke to treat patients in Baghpat

Baghpat News: देश के अलग-अलग राज्यों में फेक बाबाओं के होने की आए दिन तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। सभी बाबाओं का भक्तों की परेशानियां दूर करने का तरीका अलग-अलग होता है। अब पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में एक बाबा की ज़ोरों से चर्चा हो रही है। दरअसल, यह बाबा झाड़-फूंक या दवा नहीं, बल्कि सिगरेट के धुएं से दुख-दर्द और परेशानियां खत्म करने का दावा कर रहा है। वहीं, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।

आपको बता दें कि यह बाबा बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र के दोघट कस्बे में अपना छोटा-सा दरबार लगाता है। यह लोगों के बीच ‘सिगरेट वाले बाबा’ के नाम से फेमस हो रहा है। यह बाबा अपने भक्तों के सामने सिगरेट का कश लगाता है और धुआं उनके मुंह पर फूंकने के बाद संकट दूर करने का दावा करता है। अब इसे अनोखी परंपरा कहा जाए या बाबा का ढोंग, लेकिन इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग उसके दरबार में आ रहे हैं। बाबा के पास आने वाले लोग भी मानते हैं कि उसके सिगरेट के धुएं से उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वहीं जब बाबा के बारे में जानकारी निकाली गई, तो पता चला कि सिगरेट वाले बाबा किसी भी पुरानी परंपरा से नहीं जुड़े हैं और न ही तपस्या करके कोई सिद्धि प्राप्त की है।

बाबा पहले बेचता था मूंगफली

मिली जानकारी के अनुसार, ‘सिगरेट वाले बाबा’ पहले मूंगफली बेचता था। कुछ समय तक वह पहाड़ों में घूम-घूमकर मूंगफली बेचता रहा, लेकिन अचानक वह बाबा बन गया। अब बाबा का बाकायदा दरबार लगता है और पूरी व्यवस्था संभालने के लिए लोग भी रखे गए हैं। पूरे इलाके में उसकी नई पहचान ‘सिगरेट वाले बाबा’ के रूप में बन गई है और धुएं के कश से वह लोगों का इलाज भी कर रहा है।

100 और 500 की कटती है पर्ची

दिनभर मूंगफली बेचकर 500 रुपये कमाने वाला युवक अब एक भक्त को देखने के लिए 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की फीस लेता है। डॉक्टरों की तरह बाबा के पास भी लोग पर्ची लगाते हैं और नंबर आने पर उसके पास जाकर बैठते हैं। भक्त बाबा को अपनी परेशानी बताते हैं और बाबा सिगरेट पीकर उनके मुंह पर धुआं फूंक देता है और परेशानी दूर होने का दावा करता है। इसके बाद बाबा के दरबार में करीब 30 से 40 सेकंड तक भजन बजता है, जिसके दौरान बाबा अपनी गर्दन इधर-उधर घुमाते रहते हैं। इसके बाद दूसरे भक्त को बाबा के पास बुलाया जाता है।

ये भी पढ़ें

नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा
नई दिल्ली
Rekha Sarkar made changes regarding free bus travel in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

viral news

Published on:

30 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / मूंगफली बेचते-बेचते ‘सिगरेट वाला बाबा’ बन गया युवक, धुआं फूंककर रोगी ठीक करने के दावे पर उमड़ने लगी भीड़

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

16 मिनट में शादी पूरी…फेरों के बाद नहीं मिला सिंदूर तो दुल्हन पक्ष के फूले हाथ-पांव, काम आया दूल्हे का आइडिया

Delhi Wedding BlinkIt Delivery Dulha Dulhan Viral Video
नई दिल्ली

मनमानी पर अंकुश…NCR में बुलडोजर एक्‍शन से खलबली, सालों से चल रहीं 61 दुकानें ध्वस्त

HSVP Bulldozer action in Gurugram Marble Market on 61 shops Delhi NCR area
नई दिल्ली

दिल्ली में हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, प्रदूषण पर घमासान की तैयारी! AAP की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नई दिल्ली

इतनी चिंता है तो…दिल्ली के टोल प्लाजा पर मचे घमासान में भड़के मेयर, AAP को सुनाई खरी-खरी

delhi toll plaza protest again sparks aap vs bjp controversy over pollution and traffic
राजनीति

मौसम अलर्ट; 30-31 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर समेत इन जिलों में झूमकर बरसेंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी निजात

delhi weather forecast imd new aert for delhi ncr rain cold wave and fog alert
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.