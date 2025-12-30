सीएम रेखा के आदेश पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले-ये स्कूलों को बर्बाद कर देंगे…

इस मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूरे विवाद का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के काम में लगाने के दावे को पूरी तरह निराधार हैं। शिक्षामंत्री आशीष सूद ने कहा "आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ की राजनीति करती है। AAP नेताओं ने सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह भ्रम फैलाया कि दिल्ली में शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने में लगाया गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया है।" शिक्षामंत्री आशीष सूद ने AAP को चुनौती देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर मौजूद है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा झूठ फैलाने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगी जाए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में स्कूल परिसरों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त या विशेष जिम्मेदारी नहीं डाली गई है।