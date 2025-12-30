30 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

सीएम रेखा के आदेश पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले-ये स्कूलों को बर्बाद कर देंगे…

Delhi Schools Stray Dogs: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा एक आदेश पर पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीएम के आदेश को शिक्षकों के सम्मान से जोड़कर इसे शिक्षा को बर्बाद करने वाला बताया है।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 30, 2025

Arvind Kejriwal angry CM Rekha Gupta order On Delhi schools stray dogs

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार का किया घेराव।

Delhi Schools Stray Dogs: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता सरकार के एक आदेश पर सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश का कड़ा विरोध जताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल का आरोप है कि भाजपा सरकार दिल्ली की व्यवस्थाओं को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। केजरीवाल का यह बयान सीएम रेखा के उस आदेश पर आया है, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली के आवारा कुत्तों से जुड़ी जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सौंपने की बात कही गई है।

रेखा सरकार पर हमलावर हुई AAP

AAP के राष्ट्रीय संयोजक से पहले दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया था। उन्होंने आदेश की प्रति साझा करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार आए दिन अजीबोगरीब आदेश जारी कर रही है और अब शिक्षकों पर आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी डाल दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या फिर आवारा कुत्तों की देखरेख करें। AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की इसी पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने रेखा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर कुत्तों की गिनती करेंगे क्या? केजरीवाल ने कहा कि यह आदेश भाजपा सरकार की सोच को उजागर करता है।

भाजपा पर शिक्षकों का अपमान करने का जड़ा आरोप

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार के लिए शिक्षा कभी प्राथमिकता नहीं रही। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षकों का अपमान कर रही है और स्कूल व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में AAP की सरकार के समय शिक्षकों को सम्मान दिया गया, उन पर गैरजरूरी जिम्मेदारियों का बोझ कम किया गया और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इतना ही नहीं, उस समय अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश तक भेजा गया। इसके बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति में व्यापक सुधार दिखा, जबकि मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार अब स्कूलों को बर्बाद करने पर आमादा है।

शिक्षामंत्री पर संजीव झा ने बोला हमला

दूसरी ओर, मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने ‌रेखा सरकार में शिक्षामंत्री आशीष सूद पर तीखा हमला बोला। संजीव झा ने कहा पहले रेखा सरकार द्वारा एक अजीबोगरीब आदेश जारी होता है, उसके बाद शिक्षामंत्री आशीष सूद उसका खंडन करते हैं। संजीव झा ने कहा कि शिक्षामंत्री के खंडन से साफ होता है कि या तो उनका विभाग किसी और के हाथ में है या फिर वे सच्चाई नहीं बता रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

दिल्ली के शिक्षामंत्री आशीष सूद ने क्या कहा?

इस मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूरे विवाद का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के काम में लगाने के दावे को पूरी तरह निराधार हैं। शिक्षामंत्री आशीष सूद ने कहा "आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ की राजनीति करती है। AAP नेताओं ने सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह भ्रम फैलाया कि दिल्ली में शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने में लगाया गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया है।" शिक्षामंत्री आशीष सूद ने AAP को चुनौती देते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर मौजूद है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा झूठ फैलाने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगी जाए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में स्कूल परिसरों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त या विशेष जिम्मेदारी नहीं डाली गई है।

Published on:

30 Dec 2025 06:30 pm

सीएम रेखा के आदेश पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले-ये स्कूलों को बर्बाद कर देंगे…

