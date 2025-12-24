24 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

दिल्ली को मिलने वाला है नया सीएम; एलजी की चिट्ठी के बाद AAP का नया दावा

Delhi Get New CM: दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जहां AAP और अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। वहीं अब AAP ने नया दावा कर सियासी पारे को हवा दे दी है।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 24, 2025

Delhi get new CM AAP new claim after LG vinay saxena letter to arvind kejriwal

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नया सीएम का दावा कर सियासत को दी हवा।

Delhi Get New CM: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ओर प्रदूषण की समस्या के चलते लोगों का सांस लेना दूभर है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जमकर आलोचना की। अब AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक नया दावा कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर दिल्ली को नया सीएम मिलने का दावा किया है।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का सीएम पर बड़ा दावा

AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने वीडियो में बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले करीब 10 महीने से दिल्ली में एलजी यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बड़ी बेइज्जती के साथ साइडलाइन किया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज एलजी विनय कुमार सक्‍सेना के उस पत्र को लेकर भड़के थे, जो मंगलवार को एलजी ने अरविंद केजरीवाल के नाम लिखा था। बुधवार को नया शिगूफा छोड़ते हुए AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के पत्र को उनकी नई लॉन्चिंग बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को अब नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है।

सौरभ भारद्वाज ने नए सीएम को लेकर क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने व्यंगात्मक शैली में कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को दोबारा एक्टिव किया है। इसके तहत जब तक दिल्ली को नया सीएम नहीं मिल जाता, तब तक उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज यहीं नहीं रुके। उन्होंने नया दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के नए सीएम के लिए गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठकें हो रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा "दिल्ली को नया सीएम मिलने तक उपराज्यपाल जी को दिल्ली चलाने का आदेश दिया गया है। आने वाले दिनों में इनकी एक्टिविटी और भी दिखेगी। इसकी शुरुआत कल एक पत्र जारी कर एलजी साहब ने कर दी है। कुछ दिनों में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा "पिछले 10 महीनों से दिल्ली की रेखा सरकार ने एलजी साहब को बेइज्जत करके साइडलाइन करने का काम किया है। इसी के चलते एकदम से केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को एक्टिव कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केंद्र सरकार का मानना है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सरकार नहीं चला पा रही हैं। उनकी वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। इसको लेकर कल यानी मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। इसीलिए हमारा मानना है कि दिल्ली को अब नया सीएम मिलने वाला है।"

एलजी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में क्या कहा था?

दरअसल, मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नाम एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान अपने पत्र में एलजी वीके सक्सेना ने दावा किया कि साल 2022 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार में जब अरविंद केजरीवाल से प्रदूषण को लेकर ठोस रणनीति बनाने पर विचार करने को कहा गया तो उन्होंने इसे कमतर आंका।

एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा "अरविंद केजरीवाल जी आपने प्रदूषण की गंभीर समस्या पर कहा कि यह वार्षिक घटना है। पर्यावरण कार्यकर्ता, अदालतें और मीडिया इसे कुछ दिन मुद्दा बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए आप भी इसपर ज्यादा गौर मत कीजिए। अब जब दिल्ली सरकार आपके 10 साल वाले शासनकाल में की गई गलतियां सुधारने पर काम कर रही है तो आपके कार्यकर्ता दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे।" एलजी ने अपने 15 पेज के पत्र में अरविंद केजरीवाल की तमाम खामियां गिनाई थीं और उनकी पार्टी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया था।

दिल्ली उपचुनाव पर फिर गरमाई सियासत…AAP नेता सीमा गोयल ने कोर्ट में लगाई याचिका
नई दिल्ली
Delhi MCD by-election 2025 Rohini Court notice to Election Commission on AAP candidate Seema Goyal plea

