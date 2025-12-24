दिल्ली को मिलने वाला है नया सीएम; एलजी की चिट्ठी के बाद AAP का नया दावा

आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने व्यंगात्मक शैली में कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को दोबारा एक्टिव किया है। इसके तहत जब तक दिल्ली को नया सीएम नहीं मिल जाता, तब तक उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज यहीं नहीं रुके। उन्होंने नया दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के नए सीएम के लिए गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठकें हो रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा "दिल्ली को नया सीएम मिलने तक उपराज्यपाल जी को दिल्ली चलाने का आदेश दिया गया है। आने वाले दिनों में इनकी एक्टिविटी और भी दिखेगी। इसकी शुरुआत कल एक पत्र जारी कर एलजी साहब ने कर दी है। कुछ दिनों में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा।"