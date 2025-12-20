दिल्ली उपचुनाव पर फिर गरमाई सियासत…AAP नेता सीमा गोयल ने कोर्ट में लगाई याचिका

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अशोक विहार-65 के उपचुनाव में वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। इसके तहत AAP प्रत्याशी सीमा गोयल ने रो‌हिणी जिला अदालत में याचिका दायर निष्पक्ष तरीके से दोबारा काउंटिंग कराने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई अब 24 दिसंबर को होगी। इस मामले में AAP का कहना है "जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सीमा गोयल 10वें राउंड तक 179 वोटों से आगे चल रही थीं तो अचानक उपचुनाव का परिणाम कैसे बदल गया?" इस मामले में AAP प्रत्याशी सीमा गोयल ने कोर्ट में याचिका लगाकर ये आरोप भी लगाया कि 11वें राउंड में वोटों की गिनती से पहले काउंटिंग में लगे अधिकारियों ने अलग जाकर चर्चा की। इसके बाद उपचुनाव का परिणाम घोषित किय गया, जो भाजपा के पक्ष में चला गया। यानी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर उपचुनाव परिणाम जान-बूझकर बदलने का आरोप लगा रही है।