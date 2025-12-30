सर! देवर रखता है बुरी नजर, पति-सास भी देते हैं साथ…एसपी ऑफिस में पीड़िता की आपबीती सुनकर हैरान रह गई पुलिस

Baghpat News: पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। शिकायत पत्र में उसने आरोप लगाया कि देवर उसके साथ अश्लील हरकत करता है, जबकि पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे तलाक दे दिया है।
आपको बता दें कि मंगलवार को न्याय की उम्मीद लेकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी शादी दो साल पहले मेरठ निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि सास-ससुर की बातों में आकर पति ने उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार ताने देते रहे। उसके मायके वाले अब दहेज देने में असमर्थ थे। आरोप है कि जब अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई।
पीड़ित महिला ने दहेज प्रताड़ना के साथ-साथ अपने देवर पर भी अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि देवर ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। उसने बताया कि ससुराल में रहते हुए उसे रोज मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब उसने इस बारे में परिवार के अन्य सदस्यों से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे चुप रहने का दबाव बनाया गया।
पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसने कहा कि वह न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और अब पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
