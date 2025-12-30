30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सर! देवर रखता है बुरी नजर, पति-सास भी देते हैं साथ…एसपी ऑफिस में पीड़िता की आपबीती सुनकर हैरान रह गई पुलिस

Baghpat News: बागपत में एक युवती ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि देवर ने अश्लील हरकत करता है, जबकि पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे तलाक दे दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 30, 2025

Husband gives divorce to wife in Baghpat over dowry harassment

Baghpat News: पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। शिकायत पत्र में उसने आरोप लगाया कि देवर उसके साथ अश्लील हरकत करता है, जबकि पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे तलाक दे दिया है।

आपको बता दें कि मंगलवार को न्याय की उम्मीद लेकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी शादी दो साल पहले मेरठ निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि सास-ससुर की बातों में आकर पति ने उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार ताने देते रहे। उसके मायके वाले अब दहेज देने में असमर्थ थे। आरोप है कि जब अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई।

देवर ने कई बार की अश्लील हरकत

पीड़ित महिला ने दहेज प्रताड़ना के साथ-साथ अपने देवर पर भी अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि देवर ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। उसने बताया कि ससुराल में रहते हुए उसे रोज मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब उसने इस बारे में परिवार के अन्य सदस्यों से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसे चुप रहने का दबाव बनाया गया।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उसने कहा कि वह न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और अब पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

ये भी पढ़ें

गरीब को थमा दिया 222 करोड़ का बिल, बकाया देख किसान ने पीटा माथा… अब लगा रहा है बिजली विभाग के चक्कर
नई दिल्ली
Electricity department issued bill of 222 crore to poor farmer in Noida

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

up crime news

Updated on:

30 Dec 2025 05:05 pm

Published on:

30 Dec 2025 05:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सर! देवर रखता है बुरी नजर, पति-सास भी देते हैं साथ…एसपी ऑफिस में पीड़िता की आपबीती सुनकर हैरान रह गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूपी पुलिस के 250 जवान CISF से ले रहे खास कमांडो ट्रेनिंग, नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

250 UP Police constables getting commando training by CISF related to Namo Bharat train security
नई दिल्ली

चालक बिना QR कोड के निकले तो खैर नहीं, न्यू ईयर से NCR के इस शहर में नया नियम लागू

E rickshaws not run in Ghaziabad without QR code from New Year
नई दिल्ली

जज साहब! 9 हजार वेतन में से कैसे दूं 30 हजार? HC पहुंचे पति ने बताई पत्नी की कमाई तो भी मिला झटका

delhi hc news husband showed less income to avoid maintenance for three children
नई दिल्ली

गरीब को थमा दिया 222 करोड़ का बिल, बकाया देख किसान ने पीटा माथा… अब लगा रहा है बिजली विभाग के चक्कर

Electricity department issued bill of 222 crore to poor farmer in Noida
नई दिल्ली

16 मिनट में शादी पूरी…फेरों के बाद नहीं मिला सिंदूर तो दुल्हन पक्ष के फूले हाथ-पांव, काम आया दूल्हे का आइडिया

Delhi Wedding BlinkIt Delivery Dulha Dulhan Viral Video
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.