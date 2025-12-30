सर! देवर रखता है बुरी नजर, पति-सास भी देते हैं साथ…एसपी ऑफिस में पीड़िता की आपबीती सुनकर हैरान रह गई पुलिस

आपको बता दें कि मंगलवार को न्याय की उम्मीद लेकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी शादी दो साल पहले मेरठ निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि सास-ससुर की बातों में आकर पति ने उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार ताने देते रहे। उसके मायके वाले अब दहेज देने में असमर्थ थे। आरोप है कि जब अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई।