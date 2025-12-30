गरीब को थमा दिया 222 करोड़ का बिल, बकाया देख किसान ने पीटा माथा… अब लगा रहा है बिजली विभाग के चक्कर

आपको बता दें कि पूरा मामला नोएडा के चिपियाना खुर्द का है, जहां के निवासी विपिन यादव के पास 1000 मीटर का भूखंड है और वहीं पर उन्होंने 5 किलोवॉट का कमर्शियल चार्जिंग कनेक्शन लिया है। विपिन के अनुसार, वह हर महीने बिजली का बिल जमा कर देते हैं। उनका कहना है कि इसी कमर्शियल चार्जिंग कनेक्शन का सात महीने का बकाया बताकर 222 करोड़ रुपये का बिल भेजा गया। बिल देखते ही विपिन सीधे विद्युत निगम पहुंचे। आरोप है कि वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। घर के पास लगे शिविर में जब वह पहुंचे और अपना बिजली बिल चेक कराया तो सामने आया कि करीब 222 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि, जब बिजली बिल डाउनलोड करने का प्रयास किया गया तो केवल मई माह का बिल डाउनलोड हो रहा था।