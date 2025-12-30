दिल्ली में हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, प्रदूषण पर घमासान की तैयारी! AAP की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

वहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान रेखा सरकार विपक्ष को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि शीशमहल समेत तीन सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कुछ सीएजी रिपोर्टें पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ चुकी थीं, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें सदन में रखने से रोक दिया था। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि सभी लंबित रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर तैयार की गई विस्तृत सीएजी रिपोर्ट और 2023 तक उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।