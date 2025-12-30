यूपी पुलिस के 250 जवान CISF से ले रहे खास कमांडो ट्रेनिंग, नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

Namo Bharat Train Security: राष्ट्रीय राजधानी से विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाली सेमी हाईस्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत की सुरक्षा अभेद्य बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF) के तकरीबन 250 जवान इस कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन जवानों को सुरक्षा के लिहाज से CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कमांडो ट्रेनिंग दे रही है। यह (CISF) वही फोर्स है, जो दिल्ली मेट्रो और संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण स्‍थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है।