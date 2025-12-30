मौसम अलर्ट; 30-31 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर समेत इन जिलों में झूमकर बरसेंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी निजात

दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस हफ्ते मौसम करवट लेते नजर आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 30 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की भविष्यवाणी की गई है। इसी के चलते IMD ने ऑरेंज जारी किया है। हालांकि दिन के समय आसमान साफ रहने वाला है और धूप भी निकल सकती है। साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिल सकती है। आसमान में कोहरा ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम होगी, जिससे दर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी वजह से सुबह के समय ट्रैवल करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।