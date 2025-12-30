मौसम अलर्ट; 30-31 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर समेत इन जिलों में झूमकर बरसेंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी निजात

प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi weather forecast: देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तेज होने वाला है और वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा, ठंड और बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसका असर धीरे-धीरे पूरे उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। इस बदलाव का असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर भी साफ दिखने वाला है। यहां आने वाले दिनों में ठंड के साथ-साथ मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखेगा।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस हफ्ते मौसम करवट लेते नजर आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 30 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की भविष्यवाणी की गई है। इसी के चलते IMD ने ऑरेंज जारी किया है। हालांकि दिन के समय आसमान साफ रहने वाला है और धूप भी निकल सकती है। साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिल सकती है। आसमान में कोहरा ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम होगी, जिससे दर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी वजह से सुबह के समय ट्रैवल करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार को मौसम बड़ा सख्त होने वाला है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मध्यम से घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में शीतलहर का असर भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालत और गंभीर रहेंगे। यहां 31 दिसंबर तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों को जब तक जरूरी नहीं हो तब तक ट्रैवल नहीं करने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, नए साल पर देश के कई इलाकों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। अभी तक जहां सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही थी, अब नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में भी बारिश होने वाली है। IMD की नई भविष्यवाणी के अनुसार, नए साल पर दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश होने पर शीतलहर के लिहाज से राहत मिलने वाली है, लेकिन ठंड से ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है।
30 दिसंबर से सक्रिय हो रहे इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ी इलाकों में देखने को ज्यादा मिलने वाला है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। इससे पहाड़ी इलाकों में सर्दी और बढ़गी। बर्फबारी के कारण कुछ इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम का लेटेस्ट अपडेट देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
