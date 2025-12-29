Winter Vacation: 19 दिनों तक बच्चों की मौज! कंपकंपाती ठंड और कोहरे की वजह से स्कूल बंद

आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कुल 19 दिन की छुट्टी हुई है, यह अवकाश बच्चों के लिए अहम हो सकता है। दरअसल, घर में बैठे बच्चे अपने सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। अपने कमजोर विषय को और मजबूत कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित होते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार पाठ्यक्रम लागू होता है, जिसमें स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग पर विशेष जोर दिया जाता है। क्योंकि ये विद्यालय देशभर में फैले हुए हैं, इसलिए क्षेत्रीय मौसम के अनुसार अवकाश निर्धारित किया जाता है, जिससे KVS का विंटर वेकेशन शेड्यूल राज्य के अन्य सरकारी या निजी स्कूलों से अलग होता है।