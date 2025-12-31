जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में नया रंग दिखाएगा मौसम, IMD की लेटेस्ट भविष्यवाणी

दिल्ली-एनसीआर में मौसम को लेकर अलर्ट
New Year Weather: नए साल के एंट्री के साथ मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे पूरे देशभर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है, तो कहीं मानसून खत्म होने के बावजूद भी बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं पर ठंड अपने इस तरह के रंग दिखा रही है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भयंकर असर पड़ रहा है। सुबह और रात के समय लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो वहां सुबह और शाम के समय सर्दी लोगों के कंपकंपी चढ़ा दे रही है। इसके अलावा लोगों को कोहरे और प्रदूषण की चादर की वजह से शून्य विजिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अब IMD की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, नए साल में अभी मौसम के लिहाज से बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ होने वाली है। 1 से 3 जनवरी के बीच दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे नए साल के जश्न पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएंगे, उन सभी लोगों को मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को देखकर निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही ट्रैवल करते समय सतर्कता रखने को भी कहा गया है, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें फिसलन वाली हो जाएंगी। इस बारिश की वजह से कोहरे में राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड का असर और बढ़ने वाला है।
बारिश के साथ दिल्ली में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में नए साल के पूरे हफ्ते में सुबह और रात के समय मध्यम से घना कोहरा छाने वाला है। इससे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के राजमार्गों और खुले इलाकों में विजिबिलिटी पर गंभीर असर पड़ेगा। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों के संचालन पर भी फर्क पड़ेगा। IMD ने घने कोहरे को लेकर सुबह और रात के समय ट्रैवल करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
IMD के अनुसार, जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 17°C से 21°C के बीच रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। शुरुआत में यह 10°C से 12°C के आसपास रहेगा, लेकिन 4 जनवरी के बाद यह 7°C से 8°C तक गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। साथ ही 5 से 7 जनवरी तक शीतलहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, तापमान में यह गिरावट साफ आसमान और हवा की कम स्पीड के कारण होगी।
जनवरी 2026 में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब से गंभीर स्तर के बीच रहने वाला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 3 जनवरी तक बारिश होने की वजह से प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है, लेकिन हल्की बारिश से ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
