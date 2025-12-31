जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में नया रंग दिखाएगा मौसम, IMD की लेटेस्ट भविष्यवाणी

New Year Weather: नए साल के एंट्री के साथ मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे पूरे देशभर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है, तो कहीं मानसून खत्म होने के बावजूद भी बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं पर ठंड अपने इस तरह के रंग दिखा रही है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भयंकर असर पड़ रहा है। सुबह और रात के समय लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो वहां सुबह और शाम के समय सर्दी लोगों के कंपकंपी चढ़ा दे रही है। इसके अलावा लोगों को कोहरे और प्रदूषण की चादर की वजह से शून्य विजिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अब IMD की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, नए साल में अभी मौसम के लिहाज से बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते है।