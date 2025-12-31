Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में 24 घंटे में होगी बारिश! नए साल का जश्न पड़ेगा फीका… IMD का अलर्ट

पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीत लहर की स्थिति और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीत दिवस जैसी स्थिति का अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ओडिशा में घना से भी अधिक कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है।