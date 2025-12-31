31 दिसंबर 2025,

बुधवार

नई दिल्ली

Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में 24 घंटे में होगी बारिश! नए साल का जश्न पड़ेगा फीका… IMD का अलर्ट

Delhi Weather News: दिल्ली-NCR और देश के अन्य हिस्सों में 1 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ सकता है। IMD के अनुसार, उत्तर भारत के 6 राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच भारी बारिश की संभावना है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे तराई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आ सकती है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 31, 2025

IMD issues rain alert for Delhi-NCR on New Year

Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर के साथ देश के अलग-अलग राज्यों में न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 1 जनवरी को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार, उत्तर भारत के 6 राज्यों में इस कड़ाके की ठंड के बीच भीषण बारिश होने की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने वाली है, जिसके बाद से तराई राज्यों के तापमान में गिरावट हो सकती है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ आंधी आने का भी अलर्ट है। अन्य स्थानों में, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

घने कोहरे का कोहराम

पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीत लहर की स्थिति और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीत दिवस जैसी स्थिति का अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ओडिशा में घना से भी अधिक कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है।

दिल्ली में आज का मौसम ( Delhi Weather News )

राजधानी में आज यानी कि 31 दिसंबर को मौसम में बदलाव हो सकता है। वहीं, 1 जनवरी यानी नए साल पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह के समय दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।

नई दिल्ली
Delhi Weather News it will rain this day

Updated on:

31 Dec 2025 10:18 am

Published on:

31 Dec 2025 10:14 am

Delhi Weather News: दिल्ली-NCR में 24 घंटे में होगी बारिश! नए साल का जश्न पड़ेगा फीका… IMD का अलर्ट

नई दिल्ली

