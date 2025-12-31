सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा! 25% छूट पर फ्लैट-घर उपलब्ध कराएगी सरकार

दिल्ली में रेखा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा।
Karmayogi Housing Scheme: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर बड़े तोहफे का ऐलान किया है। इसके तहत उन्हें 25 प्रतिशत छूट पर दिल्ली में मकान उपलब्ध कराया जाएगा। रेखा सरकार की मंजूरी के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसका ऐलान किया है। डीडीए सूत्रों के अनुसार दिल्ली के सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके रेडी टू मूव फ्लैट बुक करवा सकते हैं। यह फ्लैट कर्मयोगी आवास योजना के तहत बनाए गए हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण के सूत्रों की मानें तो नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को यह रेखा सरकार का बड़ा तोहफा है। यह फ्लैट नरेला में बनाए गए हैं, जिन्हें कर्मयोगी आवास योजना नाम दिया गया है। दिल्ली में सेवारत या सेवानिवृत्त कोई भी कर्मचारी इन्हें बुक कर सकता है। शर्त ये है कि उसकी सेवाएं दिल्ली में ली गई हों। यानी दिल्ली में सेवारत या सेवानिवृत्त हो चुके दोनों तरह के कर्मचारी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आवेदन के बाद उसकी चयन प्रक्रिया के दौरान उसे 25 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा।
डीडीए सूत्रों की मानें तो कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला में बनाए गए 2 बीएचके फ्लैट को शोकेस भी किया गया है। इस योजना के तहत 14 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डीडीए में शुरू हो चुकी है। डीडीए सूत्रों का कहना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ देश की राजधानी भी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में घर खरीदने का सपना लगभग हर आदमी देखता है। हालांकि महंगाई के चलते दिल्ली में खुद का घर बनाना आसान नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए रेखा सरकार ने सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ऑफर जारी किया है।
डीडीए सूत्रों का कहना है कि डीडीए ने सरकारी कर्मचारियों के सपनों को पंख लगाने के लिए यह योजना लॉन्च की है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला में बनाए गए फ्लैटों में हर तरह के फ्लैट उपलब्ध हैं। इनमें 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके समेत लग्जरी फ्लैट भी हैं, जो कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार बुक करवा सकते हैं। सभी फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
