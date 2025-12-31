सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा! 25% छूट पर फ्लैट-घर उपलब्ध कराएगी सरकार

डीडीए सूत्रों की मानें तो कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला में बनाए गए 2 बीएचके फ्लैट को शोकेस भी किया गया है। इस योजना के तहत 14 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डीडीए में शुरू हो चुकी है। डीडीए सूत्रों का कहना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ देश की राजधानी भी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में घर खरीदने का सपना लगभग हर आदमी देखता है। हालांकि महंगाई के चलते दिल्ली में खुद का घर बनाना आसान नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए रेखा सरकार ने सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ऑफर जारी किया है।