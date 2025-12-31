लोन उगाही मामले में ईडी का बड़ा एक्शन: 5 करोड़ कैश, करोड़ों के हीरे-जेवरात, लग्जरी कारें बरामद

मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव है, जो मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स) का मालिक है। उसके खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, जबरन वसूली और धोखाधड़ी, भूमि हड़पने जैसे 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि वह प्राइवेट फाइनेंसरों और कॉर्पोरेट घरानों के बीच हथियारों के दम पर जबरन लोन वसूली और अवैध सेटलमेंट करवाता था और कमीशन लेता था। वह वर्तमान में फरार है और यूएई (UAE) से काम कर रहा है और उसने ऋण निपटान के लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी। ईडी ने उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।