आखिर कौन है वह महिला, जिसने जंतर-मंतर में इंसाफ के लिए लग रहे नारों के बीच में कुलदीप सिंह सेंगर का लिया पक्ष

Unnao rape case: उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दिल्ली में माहौल गर्माया हुआ है। फैसले के खिलाफ लगातार पीड़िता के परिवारजन और समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच आज रविवार को पीड़िता भी अपनी मां के साथ जंतर-मंतर पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो कुलदीप सेंगर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिऩ इसी बीच एक ऐसी चीज हुई, जिससे सभी हैरान हो गए। भीड़ के बीच एक महिला अचानक कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाने लगी। उस महिला ने सीधे सीधे “बीजेपी जिंदाबाद” कहते हुए कुलदीप सिंह का पक्ष लिया। इस सीन ने सबको हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि वह अकेली थी, जिसने कुलदीप का पक्ष लिया।