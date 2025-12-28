पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए रच डाली अपनी ही मौत की कहानी, 19 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने युवक के फोन को जब सर्विलांस पर लिया तो पुलिस को उसके मोबाइल का लोकेशन दिल्ली के बिजवासन इसकाे में दिखी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो गई और उसे उसका लोकेशन पर जाकर उसे पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और इसी दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मनोज ने पुलिस को बताया कि वह जानबूझकर गायब हुआ था। दरअसल, उसने दो शादी की हुई थी। उसकी पहली पत्नी किसी और धर्म की थी और उसके एक बेटा भी है। मनोज का इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं उसके बाद फरवरी 2019 में मनोज के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करा दी, जो एक टीचर है। इसके साथ भी मनोज का एक बेटा है। इन दोनों शादी के चक्कर में मनोज बुरी तरह फंस चुका था। इस वजह से उसने दूसरा पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे मरने का ढोंग रचा।