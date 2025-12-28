28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए रच डाली अपनी ही मौत की कहानी, 19 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Delhi missing man case: अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए एक युवक ने अपनी ही मैात की कहानी रच डाली, जिससे पुलिस भी चकरा गई। पूरे 19 दिन बाद इस घटना को लेकर खुलासा हुआ है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 28, 2025

Delhi missing man case troubled by having two wives

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi missing man case: दिल्ली के रहने वाले एक युवक के अचानक गायब होने की खबर से हर कोई हैरान था। पुलिस युवक की तलाश में लगातार छानबीन कर रही थी। इसी दौरान उसकी स्कूटी उत्तराखंड के नैनीताल से बरामद हुई, जो खाई में गिरी हुई थी। इस घटना के बाद सभी को विश्वास हो गया था कि युवक के साथ कुछ अनहोनी घटना हो गया है। लेकिन अचानक उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। पुलिस ने जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसका जवाब सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई।

खाई में स्कूटी मिलने के बाद मचा हड़कंप

मनोज कुमार मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। उसकी पत्नी के साथ वह अल्मोड़ा में रह रहा था, क्योंकि वहां उसकी पत्नी टीचर थी। 8 दिसंबर को मोनज किसी काम से नैनीताल गया, लेकिन उसके बाद देर रात तक भी वह लौटा ही नहीं। इस वजह से अगले दिन उसकी पत्नी ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मोनज की तालाश में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को पन्याली क्षेत्र के पास मनोज की स्कूटी खाई में गिरी हुई मिली। स्कूटी मिलने के बाद पुलिस ने आशंका जताई कि या तो सड़क हादसा हुआ है लेकिन या फिर किसी जानवर ने मनोज पर शिकार कर दिया है।

19 दिन लंबा चला सर्च अभियान

पुलिस ने मनोज के शव को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। मनोज को जंगल के हर हिस्से में ढूंढा गया, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। 19 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। मनोज के घर वालों और पुलिस को अब तक यह लगने लगा था कि मनोज की मौत हो चुकी है, लेकिन यह कहानी ऐसा मोड़ लेगी किसी ने सोचा नहीं था।

लोकेशन ट्रेस होने पर खुला राज

पुलिस ने युवक के फोन को जब सर्विलांस पर लिया तो पुलिस को उसके मोबाइल का लोकेशन दिल्ली के बिजवासन इसकाे में दिखी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो गई और उसे उसका लोकेशन पर जाकर उसे पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और इसी दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मनोज ने पुलिस को बताया कि वह जानबूझकर गायब हुआ था। दरअसल, उसने दो शादी की हुई थी। उसकी पहली पत्नी किसी और धर्म की थी और उसके एक बेटा भी है। मनोज का इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं उसके बाद फरवरी 2019 में मनोज के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करा दी, जो एक टीचर है। इसके साथ भी मनोज का एक बेटा है। इन दोनों शादी के चक्कर में मनोज बुरी तरह फंस चुका था। इस वजह से उसने दूसरा पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे मरने का ढोंग रचा।

पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई

अभी के लिए तो पुलिस ने मनोज को दिल्ली में उसके घर वालों को सौंप दिया है, लेकिन यह मामले अभी खत्म नहीं हुआ है। मनोज पर पुल्स कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रही है। पुलिस का कहना है कि युवक ने जानबूजकर फर्जी कहानी रचकर अपने परिवार के साथ साथ प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की है। इस वजह से सरकार के संसाधनों और समय की बर्बादी हुई है।

ये भी पढ़ें

22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया
नई दिल्ली
20 rupees dispute murder case of husband and wife in delhi vivek vihar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

28 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए रच डाली अपनी ही मौत की कहानी, 19 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

AQI से परेशान दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम की सोसाइटी ने खुद करा ली बारिश…Video Viral

AQI in Delhi NCR Gurugram Artificial rain in Gurugram society
नई दिल्ली

‘रात को सोते समय यौन उत्पीड़न करता है सौतेला बाप,’ 12 साल की बच्ची के आरोप पर हाई कोर्ट सख्त…सुना दी सजा

Delhi High Court Stepdaughter rape case
नई दिल्ली

Aravalli hills: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, CJI की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई

Supreme Court took cognizance of the Aravalli hills case on its own
नई दिल्ली

पहाड़ों पर फिर सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, 28-29-30-31 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाएगा मौसम

delhi ncr weather update imd alert due to western distrubance
नई दिल्ली

सेना की फायरिंग रेंज में हाद्सा, चार सैन्यकर्मी घायल एक की हालत गंभीर

Saharanpur
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.