22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

दिल्ली में पति ने 20 रुपये के लिए कर दी पत्नी की हत्या।
दिल्ली के विवेक विहार से एक ऐसा मामले सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। पति पत्नी के बीच सिर्फ 20 रुपये की वजह से शुरू हुआ विवाद इस तरह का अंजाम ले सकता है, किसी ने कल्पना तक नहीं की। इस घटना की वजह से वह पूरा परिवार उजड़ गया है। जिस घर में बेटी की शादी के चलते खुशियों का माहौल था, अचानक दुख में तब्दील हो गया। इस छोटे से विवाद की वजह से उस घर के बच्चों ने अपने मां-बाप दोनों को एक साथ खो दिया।
पुलिस के अनुसार, 48 साल के कुलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर अपनी पत्नी महिंदर कौर से 20 रुपये मांगे थे। लेकिन पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई और यह बहस इतनी आगे बढ़ गई कि कुलवंत सिंह गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी ही पत्नी का गला दबा दिया। ज्यादा दबाव से गला दबने की वजह से पत्नी महिंदर की उसी समय मौत हो गई। यह पूरी घटना उनके घर की छत पर हुई थी।
जानकारी के अनुसार, दंपति के दो बेटे और एक बेटी है। जिस समय यह घटना हुई, उस समय घर पर कोई नहीं था। उनका बड़ा बेटा शिवचरण घर के बाहर सिगरेट लेने गया हुआ था। जब वह घर आया तो उसने अपनी मां को जमीन पर पड़े देखकर चिल्लाया और पड़ोसियों को भी बुलाया। पुलिस और सब पड़ोसियों को उसने यही कहा कि मेरी मां ने आत्महत्या की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया "महिला के शव को छत से नीचे ले आया गया था, जिस वजह से हमारी जांच में मुश्किलें बढ़ गईं।" कुलवंत सिंह के भाई ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि महिंदर ने कमरे में आत्महत्या की। साथ ही पूरा परिवार इसी बात पर अड़ा रहा। लेकिन पुलिस को परिवार के लोगों के बयानों में विरोधाभास और महिंदर के गले के निशानों की वजह से शक हुआ।
शक होने के बाद पुलिस ने महिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को आई, जिससे यह मामला आत्महत्या से हत्या के मामले की तरफ मुड़ गया। रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि महिला की मृत्यु गला दबाने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। लेकिन इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी कुलवंत सिंह फरार है। उसके बाद पुलिस ने कुलवंत को ढूंढने के लिए लोगों से पूछताछ की, जिससे उनको पता चला कि उसे रेलवे ट्रैक के आस-पास देखा गया है। पुलिस की टीम जब रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो कुलवंत ने उनको देख लिया। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। उसी समय एक ट्रेन सामने से आ रही थी और वह उसके सामने कूद गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, 4 दिसंबर को ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। किसी रस्म के चलते बेटी जल्द ही घर आने वाली थी। इस वजह से घर में बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक इस घटना के बाद पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। अब घर में सिर्फ कुलवंत और महिंदर के दोनों बेटे बचे थे, जिन्होंने एक साथ अपने मां-बाप दोनों को एक साथ खो दिया।
