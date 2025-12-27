22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

शक होने के बाद पुलिस ने महिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को आई, जिससे यह मामला आत्महत्या से हत्या के मामले की तरफ मुड़ गया। रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि महिला की मृत्यु गला दबाने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। लेकिन इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी कुलवंत सिंह फरार है। उसके बाद पुलिस ने कुलवंत को ढूंढने के लिए लोगों से पूछताछ की, जिससे उनको पता चला कि उसे रेलवे ट्रैक के आस-पास देखा गया है। पुलिस की टीम जब रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो कुलवंत ने उनको देख लिया। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। उसी समय एक ट्रेन सामने से आ रही थी और वह उसके सामने कूद गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।