27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

दिल्ली के विवेक विहार में 20 रुपये के मामूली विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि एक खुशहाल परिवार पलभर में उजड़ गया। जिस घर में हाल ही में शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम छाया हुआ है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 27, 2025

20 rupees dispute murder case of husband and wife in delhi vivek vihar

दिल्ली में पति ने 20 रुपये के लिए कर दी पत्नी की हत्या।

दिल्ली के विवेक विहार से एक ऐसा मामले सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। पति पत्नी के बीच सिर्फ 20 रुपये की वजह से शुरू हुआ विवाद इस तरह का अंजाम ले सकता है, किसी ने कल्पना तक नहीं की। इस घटना की वजह से वह पूरा परिवार उजड़ गया है। जिस घर में बेटी की शादी के चलते खुशियों का माहौल था, अचानक दुख में तब्दील हो गया। इस छोटे से विवाद की वजह से उस घर के बच्चों ने अपने मां-बाप दोनों को एक साथ खो दिया।

मात्र 20 रुपये से शुरु हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, 48 साल के कुलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर अपनी पत्नी महिंदर कौर से 20 रुपये मांगे थे। लेकिन पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई और यह बहस इतनी आगे बढ़ गई कि कुलवंत सिंह गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी ही पत्नी का गला दबा दिया। ज्यादा दबाव से गला दबने की वजह से पत्नी महिंदर की उसी समय मौत हो गई। यह पूरी घटना उनके घर की छत पर हुई थी।

आत्महत्या का नाम देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, दंपति के दो बेटे और एक बेटी है। जिस समय यह घटना हुई, उस समय घर पर कोई नहीं था। उनका बड़ा बेटा शिवचरण घर के बाहर सिगरेट लेने गया हुआ था। जब वह घर आया तो उसने अपनी मां को जमीन पर पड़े देखकर चिल्लाया और पड़ोसियों को भी बुलाया। पुलिस और सब पड़ोसियों को उसने यही कहा कि मेरी मां ने आत्महत्या की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया "महिला के शव को छत से नीचे ले आया गया था, जिस वजह से हमारी जांच में मुश्किलें बढ़ गईं।" कुलवंत सिंह के भाई ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि महिंदर ने कमरे में आत्महत्या की। साथ ही पूरा परिवार इसी बात पर अड़ा रहा। लेकिन पुलिस को परिवार के लोगों के बयानों में विरोधाभास और महिंदर के गले के निशानों की वजह से शक हुआ।

पोस्टमार्टम से खुला राज

शक होने के बाद पुलिस ने महिंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार को आई, जिससे यह मामला आत्महत्या से हत्या के मामले की तरफ मुड़ गया। रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि महिला की मृत्यु गला दबाने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। लेकिन इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी कुलवंत सिंह फरार है। उसके बाद पुलिस ने कुलवंत को ढूंढने के लिए लोगों से पूछताछ की, जिससे उनको पता चला कि उसे रेलवे ट्रैक के आस-पास देखा गया है। पुलिस की टीम जब रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो कुलवंत ने उनको देख लिया। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। उसी समय एक ट्रेन सामने से आ रही थी और वह उसके सामने कूद गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बेटी की शादी के 22 दिन बाद उजड़ा परिवार

जानकारी के अनुसार, 4 दिसंबर को ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। किसी रस्म के चलते बेटी जल्द ही घर आने वाली थी। इस वजह से घर में बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक इस घटना के बाद पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। अब घर में सिर्फ कुलवंत और महिंदर के दोनों बेटे बचे थे, जिन्होंने एक साथ अपने मां-बाप दोनों को एक साथ खो दिया।

ये भी पढ़ें

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई
नई दिल्ली
delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

27 Dec 2025 03:46 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नोएडा में डिलीवरी के दौरान महिला के साथ हुई गड़बड़, CMO समेत छह डॉक्टर पर केस दर्ज

Opertation
नई दिल्ली

पत्नी ने नहीं दिए सिगरेट के लिए पैसे तो ले ली उसकी जान, फिर किया कुछ ऐसा…

राष्ट्रीय

नाबालिग गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने थार से मचाया उत्पात, सड़क पर बिखरे वाहन

To impress girlfriend boyfriend hit several vehicles with Thar car in Noida
नई दिल्ली

प्रेग्नेंसी किट देख डॉक्टर ने महिला को दी ऐसी दवा कि अब जीवनभर नहीं बन सकेगी मां

Doctor
नई दिल्ली

CWC की बैठक: मनरेगा को खत्म करना “गांधीजी का अपमान"-खरगे

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.