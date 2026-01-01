यूपी पुलिस के सिपाही ने 5 लाख सुपारी लेकर की रिटायर सैनिक की हत्या!

पकड़े गए मुख्य आरोपी अरविंद ने बताया कि वह बुलंदशहर के बाबरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वर्ष 2008 में उसने अपने पिता के साथ मिलकर छह लोगों की हत्या की थी। इसके बाद उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। पिता को सजा हो जाने के बाद वह लोनी में आकर रहने लगा था। अरविंद ने बताया कि उसका पड़ोसी योगेश एयरफोर्स में था। रिटायरमेंट के बाद जब योगेश पर घर लौटा तो उसका व्यवहार किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। वह अपना घर बेचना चाहता था और अपने दोनों बेटों को घर खाली करने के लिए बोल रहा था। अरविंद ने ये भी बताया कि, योगेश की पत्नी इनके घर पर आकर रोती थी और कहती थी कि योगेश ने सभी को परेशान कर रखा है।