दिल्ली-एनसीआर में होने वाली है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। एनसीआर के तीन प्रमुख शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में अगले कुछ घंटों में झमाझम बारिश के साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 20 मार्च को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। गुरुवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में छाए बादलों के बीच मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, जिसके चलते लोगों को बिजली के खंभों, ढीले तारों और खिड़कियों से दूर रहने की विशेष सलाह दी गई है। दिल्ली में जहां 'येलो अलर्ट' प्रभावी है, वहीं एनसीआर के इन शहरों में तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।
दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जहां हाल ही में हुई धूल भरी आंधी, गर्जना और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि, मौसम की इस तब्दीली ने जनजीवन और बिजली नेटवर्क को भी प्रभावित किया है, जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब एक बार फिर 20 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है, जबकि दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को बिजली के खंभों और असुरक्षित खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम और भी करवट ले सकता है।
मौसम विभाग ने एनसीआर के तीन प्रमुख शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जहां जमकर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, राजधानी दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जिसके अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में भी मौसम खराब रहेगा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज शुक्रवार तक इसी तरह खराब बने रहने का अनुमान है। बुधवार शाम को आए भीषण तूफान और खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा, जिसके कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली कम से कम 16 उड़ानों को सुरक्षा कारणों से अन्य शहरों की ओर मोड़ दिया गया।
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