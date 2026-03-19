दिल्ली-एनसीआर में होने वाली है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जहां हाल ही में हुई धूल भरी आंधी, गर्जना और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि, मौसम की इस तब्दीली ने जनजीवन और बिजली नेटवर्क को भी प्रभावित किया है, जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब एक बार फिर 20 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है, जबकि दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को बिजली के खंभों और असुरक्षित खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम और भी करवट ले सकता है।