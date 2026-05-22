पुणे-सातारा का 2.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में! 6000 करोड़ का मेगा प्लान तैयार

पुणे और सतारा के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार अब पुणे से सतारा के बीच यात्रा समय को घटाकर लगभग एक घंटे तक लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल दोनों शहरों के बीच करीब 115 किमी की दूरी तय करने में ढाई घंटे तक का समय लगता है, लेकिन नए हाईवे और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के बाद यह सफर काफी तेज और आसान हो सकता है।