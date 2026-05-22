MPSC Admit Card 2026 जारी, इस लिंक से कर सकेंगे सीधे डाउनलोड

MPSC Admit Card 2026 Out: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने आज 22 मई, 2026 को महाराष्ट्र राजपत्रित नागरिक सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एग्जाम 31 मई, 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी।