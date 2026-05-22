MPSC Admit Card 2026 जारी, इस लिंक से कर सकेंगे सीधे डाउनलोड

MPSC Admit Card 2026 Out (Image- Official Website)
MPSC Admit Card 2026 Out: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने आज 22 मई, 2026 को महाराष्ट्र राजपत्रित नागरिक सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एग्जाम 31 मई, 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी।
एग्जाम सेंटर पर जाने वाले सभी उम्मीदवारों को कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा:
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
अगर किसी उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आ रही है तो, वह आयोग के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट्स टेलीफोन नंबर 022 69123914 या 7303821822 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम से जुड़े जरूरी और किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in को समय-समय पर चेक करते रहें।
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