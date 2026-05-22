CBSE की वेबसाइट पर बड़ी गड़बड़ी, री-चेकिंग की फीस 69,000 रुपये, अभिभावकों ने की PMO से शिकायत

CBSE Portal Glitch:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की आंसर शीट की फोटोकॉपी और री-चेकिंग की प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है जिसने, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नींद उड़ा दी है। वेबसाइट पर री-चेकिंग की फीस 1 रुपये से लेकर 69 हजार 420 रुपये प्रति विषय तक दिखाई दे रही है। इस भारी गड़बड़ी और लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं से परेशान होकर एक अभिभावक ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है।