दोस्त के गांव में नहीं थी बिजली, तो 15 साल की हन्ना ने कबाड़ से बना दिया बिजली बनाने वाला पावर प्लांट

दुनिया में जब भी एनर्जी क्राइसिस और बिजली की कमी की बात होती है तो, बड़े-बड़े वैज्ञानिक करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा की रहने वाली 15 साल की एक स्कूली बच्ची हन्ना हर्बस्ट ने अपनी सोच और लगन से पूरी दुनिया के सामने सफलता की एक नई मिसाल पेश की है। हन्ना ने कबाड़ और रीसायकल किए गए सामान से महज 12 डॉलर यानी लगभग 1000 रुपये में एक ऐसा जनरेटर तैयार किया जो, समुद्र की लहरों से मुफ्त में बिजली पैदा कर सकता है। हन्ना की यह सफलता की कहानी बताती है कि, अगर इरादे नेक हों तो उम्र और पैसा टैलेंट के आड़े नहीं आता।