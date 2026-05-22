SSC CGL 2026 परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव! अब लागू होगी सेक्शनल टाइमिंग, जानिए क्या है नया नियम

SSC CGL 2026 Exam Pattern: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 12,256 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आवेदन करने से पहले एक अहम बदलाव के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। एसएससी ने इस बार सीजीएल परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं और टियर 2 की परीक्षा में सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया नियम क्या है और इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा।