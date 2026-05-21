UPSC ने जारी किया 2027 का पूरा कैलेंडर, जानें कब होंगी CSE, NDA, CDS की परीक्षाएं, कैलेंडर यहां करें चेक

UPSC Civil Services 2027: आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारी बनने का सपना देख रहे देश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने साल 2027 में होने वाली अपनी सभी बड़ी परीक्षाओं का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 (UPSC CSE Prelims 2027) की तारीख का भी ऐलान हो गया है। अगले साल यह परीक्षा 23 मई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।