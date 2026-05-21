गर्मी और लू के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद! यूपी, राजस्थान से दिल्ली तक जानिए कहां कब तक रहेंगी छुट्टियां

School Holidays 2026: पूरे देश में इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं या पहले से चल रही छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में जारी भीषण लू की चेतावनी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है।