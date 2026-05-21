खरबूजे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानिए दुनिया में किन-किन नामों से जाना जाता है!

Kharbuja in English: भारत में गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में रसभरे और मीठे फलों की बहार आ जाती है। इन्ही में से एक फल है खरबूजा। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि, यह चिलचिलाती गर्मी में शरीर को ठंडक देने के साथ ही हाइड्रेट भी रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, हिंदी में खरबूजा कहलाने वाले इस टेस्टी और रसभरे फल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?