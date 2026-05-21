21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

खरबूजे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानिए दुनिया में किन-किन नामों से जाना जाता है!

What Is Kharbuja Called In English: गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला खरबूजा आखिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साथ ही जानिए हिंदी और संस्कृत से लेकर दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में खरबूजे को किन नामों से पहचाना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 21, 2026

What is Kharbuja called in English

Interesting Facts About Kharbuja (Image- AI)

Kharbuja in English: भारत में गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में रसभरे और मीठे फलों की बहार आ जाती है। इन्ही में से एक फल है खरबूजा। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि, यह चिलचिलाती गर्मी में शरीर को ठंडक देने के साथ ही हाइड्रेट भी रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, हिंदी में खरबूजा कहलाने वाले इस टेस्टी और रसभरे फल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?

अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

खरबूजे को अंग्रेजी में मस्कमेलन (Muskmelon) या कैंटालूप (Cantaloupe) कहा जाता है। वहीं वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसका साइंटिफिक नाम कुकुमिस मेलो (Cucumis melo) है। यह ककड़ी और तरबूज की प्रजाती का ही हिस्सा है जिसे, कुकुरबिटेसी (Cucurbitaceae) कहा जाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, इसके अलावा ये विटामिन A, C, पोटेशियम और फाइबर से भी भरपूर होता है।

मस्कमेलन और कैंटालूप एक ही हैं?

अक्सर लोग इन दोनों नामों को लेकर भ्रम में रहते हैं। आपको बता दें कि, सभी कैंटालूप मस्कमेलन होते हैं लेकिन, सभी मस्कमेलन कैंटालूप नहीं होते। कैंटालूप एक खास तरह का खरबूजा होता है जिसके, छिलके पर जालीदार खुरदरी धारियां होती हैं और अंदर का गूदा गहरे नारंगी रंग का होता है। वहीं मस्कमेलन का छिलका चिकना भी हो सकता है और इसके अंदर का गूदा पीला सफेद या हल्का हरा भी हो सकता है।

भारत में कहां है सबसे ज्यादा पैदावार

भारत में खरबूजे की खेती खासतौर से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा में की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश खरबूजे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसकी खेती के लिए रेतीली मिट्टी और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में इसकी फसल अप्रैल से जून के बीच पककर तैयार होती है।

खरबूजे की खास किस्में

भारत में खरबूजे की कई खास किस्में उगाई जाती हैं। इनमें हरा मधु (हरे रंग का गूदा और बेहद मीठा) पंजाब सुनहरी (नारंगी रंग का गूदा) और दुर्गापुरा मधु (हल्के रंग का छिलका) किसानों और आम लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। जिस तरह देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में खरबूजे की किस्में बदल जाती हैं वैसे ही इसके नाम भी बदल जाते हैं।

खरबूजे के और भी हैं कई नाम

जगहेंखरबूजे का नाम
हिंदीखरबूजा / खरबूज़ा
संस्कृतखर्बुजम / दशांगुला
बंगालीखर्मुज / खोर्मुज
मराठीखरबूज / चिबुंडा / तरकड्डी
तेलुगुखरबुजम / करबूजा
तमिलमुलम पझम / किरनी पझम
मलयालमशमम / थाइकुम्बिलम
कन्नड़करबूजा / खरबूजा
गुजरातीसकरटेटी / टेटी / खरबूज
पंजाबीखरबूजा
उड़ियाखरबूजा / फुटी
असमियाखर्मुज
अंग्रेजीमस्कमेलन, कैंटालूप, स्वीट मेलन, रॉकमेलन (ऑस्ट्रेलिया), हनीड्यू
अरबीशम्माम / बत्तीख असफर
फारसीखरबोजेह
तुर्कीकावुन
चीनीतियानगुआ
जापानीमेरोन
स्पेनिशमेलॉन
फ्रेंचमेलॉन
इतालवीमेलोने
जर्मनजुकरमेलोने / कैंटालूप

ये भी पढ़ें

Success Story: कभी NASA ने कर दिया था रिजेक्ट, ट्रैक्टर ड्राइवर के बेटे ने कैसे खोली खुद की स्पेस कंपनी!
शिक्षा
Success Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Exam

Published on:

21 May 2026 02:13 pm

Hindi News / Education News / खरबूजे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानिए दुनिया में किन-किन नामों से जाना जाता है!

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

अलवर के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की होड़: आर्ट्स और साइंस में सीटों से ज्यादा मारामारी, कॉमर्स कॉलेज में आधी सीटें खाली

education news
अलवर

UPSC ने जारी किया 2027 का पूरा कैलेंडर, जानें कब होंगी CSE, NDA, CDS की परीक्षाएं, कैलेंडर यहां करें चेक

UPSC Calendar 2027 Out
शिक्षा

बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कमाल! जानिए कौन हैं अभिजीत दिपके, जिसने कॉकरोच पार्टी बना कर मचा दिया तहलका

Who is Abhijeet Dipke
शिक्षा

‘ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक काम’, सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करने से बढ़ी सियासी हलचल

Suvendu Adhikari Vande Mataram In Madarsa
शिक्षा

दक्षिण भारत में हिंदी की नई पहचान: प्रो. पवार ने नवाचारों से बदली शोध और शिक्षा की तस्वीर

प्रोफेसर सीताराम के. पवार
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.