बिहार में मुस्लिमों के कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन पर एक ही जाति का कब्जा क्यों? केंद्रीय मंत्री ने RJD से पूछा सवाल

अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े दो संवेदनशील मुद्दों को उठाते हुए आरजेडी के सामने आंकड़े रखे। जीतन राम मांझी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कब्रिस्तानों की जितनी भी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसमें से लगभग 60 प्रतिशत जमीन पर सिर्फ एक खास जाति के लोगों का ही अवैध कब्जा है? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे के मामले में जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों है कि वक्फ की जितनी भी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसमें से लगभग 65 प्रतिशत जमीन पर सिर्फ एक खास जाति के लोगों का ही कब्जा है?