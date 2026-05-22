4 घंटे का सफर अब 2 घंटे में! अगले महीने शुरू होगा मुंगेर का 124 KM लंबा कॉरिडोर, आसान होगा बंगाल-झारखंड का सफर

Munger Mirza Chowki Greenfield Highway: बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की चल रही कोशिशों के तहत महत्वाकांक्षी मुंगेर-मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4-लेन हाईवे अगले महीने से शुरू हो जाएगा। भागलपुर, मुंगेर और झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाला यह हाईवे लगभग 3,792 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। इस 124.41 किलोमीटर लंबी सड़क की फिनिशिंग का काम अब अपने अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की है। इस हाईवे के शुरू होने से न केवल उत्तर और पूर्वी बिहार के लोगों को भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि व्यापार को भी एक नई रफ्तार मिलेगी।