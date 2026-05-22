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पटना

4 घंटे का सफर अब 2 घंटे में! अगले महीने शुरू होगा मुंगेर का 124 KM लंबा कॉरिडोर, आसान होगा बंगाल-झारखंड का सफर

Munger Mirza Chowki Greenfield Highway: बिहार में यातायात और व्यापार को नई रफ्तार देने के लिए 3,792 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 124.41 किलोमीटर लंबा मुंगेर-मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4-लेन हाईवे अगले महीने तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से मुंगेर से झारखंड बॉर्डर और बंगाल का सफर आसान और तेज होगा।

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पटना

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Anand Shekhar

May 22, 2026

Munger Mirza Chowki Greenfield Highway

4 लेन हाईवे

Munger Mirza Chowki Greenfield Highway: बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की चल रही कोशिशों के तहत महत्वाकांक्षी मुंगेर-मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4-लेन हाईवे अगले महीने से शुरू हो जाएगा। भागलपुर, मुंगेर और झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाला यह हाईवे लगभग 3,792 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। इस 124.41 किलोमीटर लंबी सड़क की फिनिशिंग का काम अब अपने अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की है। इस हाईवे के शुरू होने से न केवल उत्तर और पूर्वी बिहार के लोगों को भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि व्यापार को भी एक नई रफ्तार मिलेगी।

120 मिनट में पूरा होगा 4-5 घंटे का सफर

फिलहाल मुंगेर से सुल्तानगंज, भागलपुर, घोघा, कहलगांव और पीरपैंती होते हुए झारखंड बॉर्डर तक जाने में वाहनों को भीषण ट्रैफिक और संकरी सड़कों के कारण 4 से 5 घंटे का लंबा समय लग जाता है। लेकिन इस नए 4-लेन ग्रीनफील्ड हाइवे के शुरू होने के बाद यह दूरी घटकर केवल 2 घंटे (120 मिनट) रह जाएगी। ग्रीनफील्ड हाईवे होने की वजह से यह घनी आबादी और बाजारों के बाहर से गुजरेगा, जिससे इस पर गाड़ियां बिना किसी बाधा के फर्राटा भर सकेंगी। इस नए कॉरिडोर के बनने से इस पूरे सिल्क सिटी (भागलपुर) और अंग क्षेत्र के इलाकों में नए उद्योगों को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चार अलग-अलग पैकेज में पूरा हुआ निर्माण

साल 2022 से NHAI इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को तय समय पर रफ्तार से पूरा करने के लिए इसे चार अलग-अलग कंस्ट्रक्शन पैकेज में बांटा गया था। चारों चरणों का काम लगभग पूरा होने वाला है। अभी केवल कुछ छोटे-मोटे काम बाकी हैं, जैसे कुछ खास जगहों पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को ऊपर उठाना और कुछ जगह पर आखिरी फिनिशिंग टच देना है। ये सभी काम आने वाले महीने की तय समय सीमा के अंदर ही पूरे कर लिए जाएँगे।

  • पैकेज 1: पहले फेज में मुंगेर से खड़िया होते हुए पिपरा तक करीब 26 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है, जिस पर 981 करोड़ रुपए की लागत आई है।
  • पैकेज 2: दूसरे फेज के तहत खड़िया से भागलपुर बाईपास तक कुल 29 किलोमीटर लंबे हिस्से को 902 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
  • पैकेज 3: इस हाइवे का सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे फेज में है, जिसके तहत भागलपुर बाईपास चौधरीडीह से रसलपुर तक की 32 किलोमीटर लंबी सड़क को 1,017 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
  • पैकेज 4: चौथे और अंतिम फेज में रसलपुर से मिर्जा चौकी तक के 36 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण 892 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है।

झारखंड से यूपी बॉर्डर तक 430 किलोमीटर का सफर होगा आसान

इस नए हाईवे के चालू होने के साथ ही, बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी छोर से होते हुए झारखंड सीमा (मिर्जा चौकी) से सीधे उत्तर प्रदेश सीमा (बक्सर) तक करीब 430 किलोमीटर की यात्रा अब आसान हो जाएगी, क्योंकि यह पूरा रूट 4 लेन वाला हो जाएगा। मोकामा को बख्तियारपुर होते हुए पटना से जोड़ने वाले हिस्से पर पहले से ही एक 4-लेन हाईवे चालू है। इस बीच, पटना से बिहटा होते हुए सोन नदी के किनारे तक जाने वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। सोन नदी के दूसरी तरफ कोइलवर से आरा होते हुए बक्सर तक हाईवे पर गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं।

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Published on:

22 May 2026 02:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 4 घंटे का सफर अब 2 घंटे में! अगले महीने शुरू होगा मुंगेर का 124 KM लंबा कॉरिडोर, आसान होगा बंगाल-झारखंड का सफर

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