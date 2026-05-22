पश्चिम बंगाल से आ रही बिहार में थाई मांगुर मछलियां, जानें सरकार ने क्यों जब्त कर जमीन में गाड़ दिया

पूर्णिया जिले में अधिकारियों ने थाई मांगुर मछली का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। मत्स्य विभाग ने बैसी इलाके में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने थाई मांगुर मछली की उन खेपों को ज़ब्त किया, जिनके बारे में आशंका थी कि उन्हें पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से लाया गया था। ज़ब्त की गई मछलियों को बाद में जमीन में गाड़कर नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई प्रतिबंधित मछली की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इस अवैध कारोबार में शामिल व्यापारियों और सप्लायरों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी और जांच-पड़ताल की जा रही है।